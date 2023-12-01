Lolly Talk自爆演唱會論盡事　叱咤入圍當攞獎

女團Lolly Talk8位成員包括陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍 (Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny)、吳倩怡（Sinnie)、黃詠霖（阿蛋）和曾美欣 （MeiMei）今日（1日）出席聖誕亮燈儀式，並即場獻唱，現場有大批粉絲應援支持。

剛完成了出道後首個演唱會的Lolly Talk直言感覺很深刻，與平時出席活動時的唱跳感覺完全不一樣：「其實係好開心，不過第一次開演唱會會比較緊張，因為大家未知道實際上會發生咩事，但經歷完第一日之後，到第二日明白咗個流程之後就變得好享受，同觀眾都玩得更加開心。」阿妹亦透露今次演唱會她們8人拆分了小組，組與組之間會互相提點：「練習嘅過程我哋會係大家面前表演，互相觀察畀意見。」又稱她們會在網上看自己的演出片段，觀察需要改善的地方。問到演唱會期間有沒有出現意外？阿妹自爆自己在換裝環節出現了小意外：「我有一部分跳舞件衫係應該有個手套，但第二日演唱會換衫嘅時候太急，所以冇戴，第一日係有戴嘅。」

談到叱咤音樂流行榜，Lolly Talk成功打入我最喜愛的組合前5強，她們都表示十分感謝歌迷們的支持，阿蛋說：「其實入到五強已經好開心，因為都冇諗到會入到五強，我哋已經冇諗話有冇信心攞獎，反而覺得入到五強已經好值得慶祝。」

至於聖誕節，她們指不論當天需要工作與否，都會8個人一齊慶祝，笑謂：「想瘋狂打卡影靚相，不過主要都係想食嘢，希望出席叱咤頒獎典禮嘅時候唔好肥咗。」問到會否想約男朋友過浪漫聖誕？她們8人都不約而同稱另外的七位成員就是自己的「男朋友」，又指出平時她們隊員之間的互動就像情侶一樣，會互相照顧。講到明年的目標，阿蛋就希望可以完成數字系列的團歌和出唱碟：「我哋已經出到1至8，希望下年可以出埋9同10，同埋我哋仲未出過碟，所以都希望下年可以有機會出。」