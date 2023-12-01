金燕玲向衛詩雅自爆貪畀人照顧　真情剖白離婚心得

由藝人衛詩雅（Michelle）主理的網上飲食節目《衛食攻略》昨晚（30日）一集請來在電影《不日成婚2》中飾演Michelle奶奶的金燕玲任嘉賓。

Michelle問到如何認識蘇施黃？金燕玲坦言二人一開始只是雀友的朋友，一點也不熟：「佢知道我當時嘅處境，可能佢鍾意我啦，又覺得我好慘，佢話：『人哋撈呢行你又撈呢行，你撈得咁淒涼？』嗰陣時我都五十歲，其實我係想講，『我係貪圖你照顧我。』但你係我嘅partner，我哋係一齊住，你出去你都係我嘅The other half！」金燕玲謂並非因為離婚受了刺激而轉性傾向，而是因為蘇施黃提供一個照顧她的方案：「但我話：『我唔係攣㗎喎。』同埋我話：『我唔識㗎喎，你要做乜㗎？』哈哈！」

金燕玲又大爆蘇施黃追她追到去英國，而且非常浪漫：「佢情人節飛嚟倫敦一日，佢呃我話有個朋友會嚟倫敦，問我喺香港有乜嘢需要買，託佢拎畀我，佢畀咗酒店地址叫我搵佢攞，第二日晏晝去到就係佢囉！之後佢就同我食晏，又請我上佢房，我又好夠膽上去，上到房係完全冇嘢做，只係傾偈。」

她坦言二人一起，相處了差不多五、六年的時間，她才覺得舒適：「我同呢個人嘅時間係長過我兩段婚姻加埋！佢從來冇逼我做任何事。我哋一人一間房，生活獨立、經濟獨立，但喺屋企照顧佢做到嘅佢盡量照顧晒。」因為蘇施黃，金燕玲對愛有新的體會：「以前兩段婚姻我係奉獻，對方鍾意呢樣嘢，我就去做，氹佢開心，付出係冇問題，但付出到冇自己就係一個問題。」她更警醒女性們為老公為子女付出是應該，但不能沒有了自己，應該要保持自己的興趣及工作。