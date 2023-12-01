高鶴桃羽 舞出迷人色相

好多日本寫真女優都有番咁上下舞功底子，皆因部分女優嚟自偶像團隊，成日要周圍登台，唔練好啲舞藝又點樣取悅觀眾呢？之不過講到舞藝精湛，相信冇幾多個拍得住高鶴桃羽，事關呢位女優嘅習舞日子足足有17年咁耐！

甜美蜜桃乳

名字改得好，星運都會唔同啲，今年20歲嘅桃羽，就係好好嘅例子，小弟一聽到呢個名，即刻諗起佢心口嗰對蜜桃乳！查實只要食過日本水蜜桃，相信都會被呢種香氣撲鼻、皮薄多汁嘅甜美水果所迷倒，未放入口都已經流晒口水，而桃羽嗰對美乳，吸引力更加係有過之而無不及，再加上腰幼、臀圓、腿又長，呢副身材嘅曲線絕對冇得輸，以日本寫真界嘅標準，有資格列入頂班貨色！另外，桃羽嘅樣貌甜美，又鍾意笑，可以話係人見人愛！

回流拍寫真

高鶴桃羽喺法國出生，後來隨父母返回日本北海道生活。喺母親安排下，桃羽好細個就學習芭蕾舞，試過去瑞士、比利時作短期留學，2020年更決定去俄羅斯修讀一項為期4年嘅芭蕾舞課程。不過，阿妹讀咗兩年就因為俄烏戰事而回流日本，仲因為參與芭蕾舞演出而被星探發掘，正式簽約做藝人。之後阿妹獲安排參加真人騷《別被狼君所欺騙》，開始多人認識，到最近更人氣急升，事關有雜誌搵佢拍寫真，一副美好身段隨即曝光，加埋可以睇到佢嘅優美舞姿，令其寫真更添欣賞價值！