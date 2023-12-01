Me＆新歌MV遠赴韓國取景　譚旻萱Chok到抽筋

由譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）與連家穎（Vian）組成的女團Me&，首支派台歌《Eye to Eye》MV首播兩星期，觀看次數已達76萬，網民反應熱烈。歌曲MV遠赴韓國拍攝，找來曾為人氣韓團SEVENTEEN、ITZY以及Stray Kids執導MV的製作公司SL8操刀，班底強勁。

她們花了兩日，共46小時拍攝，期間只睡了兩小時，當中更發生不少趣事。首日拍攝在戶外，由於翌日有機會打風，所以天氣十分翳焗炎熱，為免溶妝，Me&風扇不離身，Feanna和Vian更伸手入冷氣喉降溫，Vian笑言：「可唔可以整大啲？我想塞個頭入去。」其中一幕，Mandy優雅地躺在電單車上大擺甫士，但鏡頭後的她原來拍到抽筋，她說：「Roll機前，我對住工作人員大叫『抽筋』，但佢聽唔明，所以我扮無事繼續拍，兩雙腳一齊抽筋。」製作團隊特意準備水車營造雨景，她們由天光拍至翌日天光，更一同觀賞晨光，首日拍攝便歷時25小時，累透的Feanna表示已不記得回酒店休息的經過。

第二日的MV拍攝取景於大宅，當Feanna見到睡床時笑言：「係時候返酒店瞓覺，雖然好多人望住，但我都瞓得着。」而在另外一幕中，Vian要咬着燃點中的蠟燭，兼擺出Chok爆眼神。鏡頭前十分有型的她自爆很緊張：「個火喺前面，Feel到愈嚟愈近，好驚佢燒到我，但我又要好冷靜。」