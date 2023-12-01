鍾培生表示盡快保釋劉馬車出席拳賽　龍心坦言唔使等

由鍾培生主辦的《培生擂台：無敵盃》We Are Champs2023總決賽，晚上（1日）於修頓場館舉行。其中一場由網紅劉馬車（劉駿軒）與龍心（林克霖）對戰的賽事，因劉馬車前日出席拳賽記者會後，被執法人員以涉嫌非禮13歲女童拘捕，至賽前仍未獲釋，故賽會宣布將賽事延期。鍾培生於開賽前接受訪問，對劉馬車涉風化案被拘捕，他坦言事前全不知情，但已找來律師團隊跟執法人員溝通，看能否有機會為他保釋並趕來參加拳賽，賽後再配合調查。問到若劉馬車能到場參賽，會否擔心他的行為？他說：「現場有好多保安，所以會好安全進行，但依家劉馬車呢一刻仲喺入面，無論結果如何拳賽會繼續進行，但我哋應承大家有14場比賽，大家Keep返飛尾，盡快搞返呢一場。（保釋成數高？）我都唔清楚，點都好其他賽事會如常舉行。」

問到會否擔心劉馬車涉及風化案會影響拳賽形象？他坦言每個人站在擂台上是最公正、公平的地方：「拳王泰臣都因為強姦案而被判坐監，喺擂台上面都可以見到我同林作，佢係一個好無道德嘅人，但係喺擂台上面所有人都係公平，踏入擂台呢個正方形入面，就可以去打！但離開咗擂台，好似劉馬車咁，我係極度討厭、甚至憎恨涉嫌咁無道德行為！」問到法律上會否全力支付及協助劉馬車？他直言：「我係完全唔會支持呢個人。（幾多保釋金都會保佢？）未了解呢樣嘢，唔知道。」他指因未知劉馬車涉及案件情況，若能夠保釋就會盡快安排跟龍心的賽事。問到若遇上退飛潮如何處理？他指今日仍有很多人想買票入場。

至於劉馬車的對手龍心，對於對方今晚未能到場應戰表示有點失望，但消化過後沒大礙：「成日幸災樂禍嘅人，必定多災多禍，去告人點知畀人拉咗！所以大家唔好做唔好嘅事，唔係因為我扮好人，因為我知道結果，善者果而已，就明白唔好做唔好嘅事。」提到若對方被落案起訴，最終被判刑的話，會否等待對方服刑後再於擂台決戰？他說：「唔使啦！佢喺監獄入面畀人打死啦！」