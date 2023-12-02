【是日通勝】

農曆十月二十

癸卯年 癸亥月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移徙、安葬

忌：出財、開倉、取魚

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：14、25、38

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

金牛座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

雙子座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

巨蟹座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

獅子座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

處女座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

天秤座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

天蠍座：事業運差，欲速則不達，謹記謀定而後動。

人馬座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

山羊座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

水瓶座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

雙魚座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）鼠 易煩躁

鼠：是日沖煞，煩躁不安，做事畏首畏尾。

牛：意外頻生，手忙腳亂，身心疲憊不堪。

虎：時來運轉，人事問題有機會迎刃而解。

兔：心不在焉，缺乏活力，做事提不起勁。

龍：懂察言觀色，能從別人身上獲得啟發。

蛇：跟異性交往要有尺寸，以免伴侶誤會。

馬：沒有值得高興的事，找機會出外散心。

羊：貴人運強勁，適合傾生意，容易成事。

猴：飲食需要注意，容易有消化不良症狀。

雞：桃花運不錯，單身者易結識優秀異性。

狗：話頭醒尾，工作表現得到上司的認可。

豬：人緣運上升，聯誼會友可望盡興而歸。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

為甚麼人馬座愛流浪？

人馬座是渴望自由的心，常常追求新奇刺激的經歷，愛流浪也成為他們的一種特質。他們喜歡探索未知的領域，對於新事物充滿好奇心，渴望了解不同文化、風俗和人群。這種探索精神使他們願意離開舒適環境，踏上旅程，去探索未知的地方。流浪提供了機會去體驗不同的生活方式，擴展他們的視野。

人馬座對於冒險和挑戰充滿了熱情，喜歡嘗試新的事物和突破自己的極限。流浪提供了機會去冒險探索，挑戰自己的勇氣和智慧，他們可以嘗試各種新的活動和經歷，從而感到興奮和滿足。他們喜歡與各種各樣的人交流和互動，樂於結交新朋友。流浪使他們能夠遇到各種不同的人，分享經歷和故事，建立起深厚的人際關係，這樣的交流和互動使他們感到充實和快樂，同時也擴展了人際網絡。

流浪對於人馬座來說是一種心靈的解放，他們尋求內在的平衡和自由，相信通過流浪可以達到心靈的寧靜。在旅途中，他們能夠遠離日常的壓力和煩惱，重新連接自己的內心，找回內在的寧靜和平衡。

流浪也是人馬座展現個人獨立和自主性的一種方式。他們不喜歡被束縛和限制，追求自己的夢想和目標。流浪讓他們可以按照自己的節奏和喜好去生活，不受任何約束和限制。這樣的自主性和獨立性使他們感到快樂和自由。