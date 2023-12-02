娛圈單打︱霸道總裁降尖咀　內地頂流冧死女

不得了啊不得了，香港好耐未試過咁熱鬧了！國際名牌日前在香港尖沙咀海旁星光大道舉行時裝騷，雲集大量一線紅星，包括周潤發、郭富城、宋仲基、平野紫耀、張敬軒、古天樂、王鶴棣等等，非常熱鬧。當中尤以兩子之母倪晨曦最搏殺，一身「中門大開」性感造型，打破伊人過去底線。

內地頂流王鶴棣亦是首次襲港，引來大量粉絲接機，一度癱瘓機場，非常巴閉！他以一身短褲仔現身，配以一頭狂野黑人辮仔髮型，一改官仔骨骨形象，夠晒突破！不過好唔好睇就見仁見智嘞，哈哈。

講起呢位頂流，年僅24歲，高大帥氣，前途無限，從中亦折射內地娛樂圈人才濟濟，年輕偶像總有出頭天，不同香港娛樂圈，四、五十歲仍稱為小生。眾所周知，他以內地版《流星花園》道明寺一角出道並嶄露頭角，可惜其後無以為繼，發展平平，直到2021年同秦嵐主演《理智派生活》，上演最甜姊弟戀，終於廣獲好評；但真正大紅大紫，還數去年播出的《蒼蘭訣》，霸氣大魔王愛上淘氣小仙女，劇情老土卻勝在甜到蛀牙，擊中一眾少女心，大受歡迎。

今年再接再厲，推出時裝劇《以愛為營》，與炙手可熱的花旦白鹿搭檔，繼續大演「霸道總裁愛上我」的戲碼，粉絲如癡如醉，正式成為新一代萬人迷！不說不知，他並非戲劇科班出身，而是就讀西南航空專修學院，因為實在太靚仔，被選為學校招生廣告模特兒，更做過校園「軍訓教官」，難怪演起霸氣角色分外有說服力！若非轉跑道當演員，可能現已是最型飛機師喎！