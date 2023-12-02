蝦碌事件逐個捉︱主播林婷婷貪靚照鏡　駱文捷狂食螺絲似講粗口

無綫台慶劇《新聞女王》開播之後，獲得唔少好評之餘，觀眾都大讚劇情貼地及節奏緊湊。不過亦有一些人認為劇情誇張兼離地，缺乏真實感，掀起熱議。雖然新聞主播每次報道新聞時，形象都非常專業及正經，但其實佢哋都曾試過喺報新聞期間發生唔少蝦碌事件，尷尬又爆笑嘅場面相信令好多觀眾都有深刻印象！

林婷婷

新一代無綫新聞小花林婷婷因樣靚身材正而人氣高企，不過一向專業嘅佢，原來都有出現蝦碌場面。身為主播形象就當然非常重要啦，之前佢喺報道新聞期間，趁未夠鐘出鏡，拎出一大塊長方形嘅鏡出嚟，檢查自己儀容，怎料被鏡頭殺個措手不及，佢未趕得切收番塊鏡，照鏡一幕已經播出街，難得見到女神活潑一面！

駱文捷

前無綫新聞主播駱文捷（April）喺報一則國際新聞時，就因為發音太難而出事。原本佢要讀出墨西哥西部城市「瓜達拉哈拉」，唔知係咪太緊張加上發音太繞口，讀錯成疑似粗口「瓜達拉X拉」，之後佢嘗試糾正讀音，點知都係讀錯，好彩最後都正確讀出「瓜達拉哈拉」五個字，不過今次就令佢成為全城笑話，時至今日都不時畀人拎出嚟講。

麥詩敏

無綫主播麥詩敏喺報道泰國「中東呼吸症候群」疫情時，由於呢個名太難讀嘅關係，搞到不斷「食螺絲」，仲將病症名讀成「中東呼吸中級綜合、呼吸中東、呼、中級呼吸、中東呼吸症候群」，因而備受網民關注，不過呢個名的確難讀，都難怪佢會讀錯嘅。

林小珍、鄭萃雯

林小珍早年主持《香港早晨》時，口誤將拍檔鄭萃雯叫成盤翠瑩，當時節目一開始，兩位主播就同大家講早晨，當鄭萃雯向林小珍講完早晨後，小珍竟然答：「早晨呀，盤翠瑩。」但佢好快就意識到自己講錯，即刻糾正：「唔好意思，鄭萃雯。」但2人對視之後就忍唔住狂笑。

潘蔚林

每逢打風都會掀起網民回憶殺嘅潘蔚林，曾經喺上海進行現場報道時，一時口快將上海名菜「外婆紅燒肉」讀錯「紅燒外婆肉」，不過佢都好快反應過來，立即作出更正，但口誤都令到一旁嘅拍檔方健儀一度忍唔到笑。

龔偉怡

在早年《香港早晨》中，記者彭國柱現場報道龍鼓水道撞船意外，但因為信號唔穩定，於是將鏡頭轉番去直播室時，唔小心播出龔偉怡食餅嘅畫面，畫面被瘋傳，佢更被網民打趣係咪當日冇食早餐返工，肚餓到要偷食。