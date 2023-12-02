周星馳踩入Hip Hop界出新歌　玩神秘考起MC Jin

周星馳近年很喜歡跟不同歌手互動，繼周杰倫、林俊傑後，他日前於社交平台放出一張跟MC Jin的傾偈照，留言神神秘秘，原來他將跟對方合作新歌《Nobody》，並已秘密拍下MV，全首歌由MC Jin一手包辦。

周星馳自去年10月開通個人社交帳號之後，一改多年低調作風，不時出Post，又會跟網民傾偈，近年還經常與不同藝人、歌手互動，連韓國影帝宋康昊都有份，其社交平台可謂「星光熠熠」。而日前，他上載與MC Jin聊天的相片，相中周星馳背對鏡頭，擺出看似不太合格的Hip Hop手勢，並寫道：「一講到Hip Hop，我頓時變了個Nobody，但小弟心理質素強大，將自卑與不安轉化成一段調皮鬼馬的數白欖，令Hip Hop大師MC Jin嘆為觀止並一頭霧水，更稱小人物心態刺中其靈感穴道，光速寫出新歌，聽說即將面世。」

對MC Jin一百個放心

不少網民估計新歌和周星馳有關，有網民更自製了一首電影《少林女足》主題曲的Rap版歌詞，相當瘋狂！雖然周星馳大玩神秘，但網民沒有猜錯，據知，因他將推出有關NFT（非同質化代幣）新計劃，特別邀請了MC Jin創作，對方一手包辦曲、詞，日前更拍了MV，將於日內推出，周星馳今次全程交由MC Jin主理，自由度極大，相當放心。