黎澤恩演大賊入型入格　冇懼佘詩曼氣場

藝人黎澤恩(Ronny)由樂隊Mr.結他手跳入電視圈，演技愈來愈好，繼於《法證先鋒V》飾演日本拉麵師傅，備受讚賞外，最近，他於TVB熱播劇《新聞女王》 中飾演「賊王」一角，亦都入型入格，為了演好這個角色， Ronny直言在造型上花了不少工夫：「首先在拍攝前不斷走去跑步丶游水和曬太陽，可惜那段時間不是經常有陽光，所以都要靠化妝師每次幫我弄黑面部和弄亂雙眉，直至他們認為我的樣子夠『賊眉賊眼』為止。在拍攝期間，曾有工作人員說我像王敏德，很搞笑！」

對於第一次與視后佘詩曼合作，Ronny笑言：「當然是有種受寵若驚的感覺！第一次站在她面前，的確有點緊張，我還要拿起槍指著她的頭。你可以想像到，要使出多少功力才可震懾她的氣場！雖然她在拍攝時非常認真，不苟言笑，但是在鏡頭後的她其實是非常友善，可惜自己當日不敢開口要求和她拍合照，真的是錯失良機！」

Ronny在劇中另一位對手便是林景程， 今次是首次和他演對手戲：「我和景程雖有同一位經理人，不過除了上次在《法證先鋒V》有試過同場，大家並沒有合作過，我跟他一來就要拍我射殺他的戲份，記得在拍攝槍戰戲前，我們有多番傾談，瘋狂研究我們相遇時究竟先要『互啤』多久才各自拔槍射向對方，仲要排練好多次，亦因為這樣，我們產生了默契，結果拍攝得很順利。」

今年無綫４部台慶劇，Ronny有份拍其中三部，除了《新》劇，還有《叠影狙擊》以及《羅密歐與祝英台》，可謂相當搶手！他很感謝公司給他如此多機會，並覺得自己非常幸運：「好似上次拍《隱形戰隊》時， 我扮演恐怖分子，與視帝馬國明有對手戲兼槍戰。兩次都有機會與視帝視后合作，肯定是『塞錢入我袋』，獲益良多。」