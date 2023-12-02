鄧麗欣拍懸疑片抽離唔到　睇首映全程抖唔到氣

藝人鄧麗欣（Stephy）昨晚（1日）現身尖沙咀出席主演電影《白晝如焚》優先場，憑此片剛榮獲福崗旭日國際電影節「特別功績賞」殊榮，是繼「金雞百花電影節」得到「年度期待華語電影」後，再度獲得認可，電影預計明年3月才上映，Stephy對電影未上映就獲得好成績感開心，是好大鼓勵和支持。不過她對票房偏向保守，因懸疑片種並非熱門，期望口碑好和觀眾喜歡，及覺得自已有進步，但屋企人定會捧場。

Stephy分享拍攝此戲時頗辛苦，情緒起伏變化大，需要時間去消化：「拍呢套戲時係疫情中，我要隔離21日，嗰21日完全幫到我入戲，因為本身係一個幾寂寞嘅角色。」完成電影至今兩年，之後又拍了《飯戲攻心》等輕鬆的電影，但Stephy發覺原來自己尚未能抽離角色：「我以為抽離咗，不過之前喺倫敦睇首映時，我全程抖唔到氣，所有畫面番晒嚟，尋日再睇優先場，分享時一講起就忍唔住喊，原來角色影響我幾大。」笑言今晚不敢再看。

雖然口說辛苦，但自認「自虐型」，愈辛苦愈想再拍：「我講到好辛苦，好多時我都好犯賤，好享受喺情緒入面，好似好戀態，就好似拍拖分手，好享受自己係悲劇中女主角，作品感動到人，會好有滿足感。」Stephy表示平日靠做運動、冥想減壓，不過有時情緒進入了潛意識也不知道，像重溫早前演唱會舊照，仍會感到不捨，問她會否有計劃再開騷？她表示明年頭半年已安排了電影工作，開騷要等待時機。