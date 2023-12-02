周永恒不敵霍哥落敗　不打不相識賽後即互關

由鍾培生主辦的《培生擂台：無敵盃》We Are Champs2023總決賽，昨晚（1日）於修頓場館舉行。當中較矚目的有網紅劉馬車（劉俊軒）與龍心（林克霖）對戰，惟因劉馬車涉及風化案而被拘捕後仍未獲釋，故未能到場應戰。而另一令觀眾期待的賽事則為歌手周永恒與網紅霍俊邦（霍哥）的對決，二人以4回合決勝負，期間雙方都相當積極出拳，周永恒則經常纏實對手，亦試過在拳證示意暫停時仍出拳打中對手，令全場報以噓聲，霍哥在身形及體力上明顯佔上風，又多次擊中周永恒令對方倒在擂上，比賽到中段周永恒明顯體力下降，拳拳無力，霍哥則輕鬆應付，現場觀眾亦不時大叫：「Ko佢」，最終經過4個回合霍哥順利勝出。完賽後周永恒於台上表示很疲倦：「好想返去瞓覺」。

霍哥就表示為比賽減去30磅很辛苦，感激媽媽不嫌棄他脾氣差，亦多謝周永恒令他有動力打比賽，指雖然聽到對方很多流言，但直言憎恨很可怕，欣賞對手能堅持到最後很有體育精神。另他又提到已故前經理人劉靜儀（阿晶），指很多網民指摘他不敢對阿晶離世事件作回應，想借今次機會一次過回應，表示會將今次拳酬捐給「澳門人人流浪狗義工團」，因為這是他跟阿晶一起做義工的地方：「希望大家以後每次提起阿晶唔好再講報仇，反而係記起佢做善事嘅美好一面。」他形容對方是天使，大家應該放下仇恨。

霍哥與周永恒隨後接受訪問，霍哥透露今次參與拳賽獲得10萬酬勞，會全數捐出：「其實我參賽係想同支持者同埋我呢個年紀嘅人講，唔好成日話自己唔得！」他笑言完成比賽後最想吃東西增磅，問到可會想跟龍心對戰？他提議對方要先練好一點，並大讚對手周永恒有打拳潛質，不妨繼續練習，又指對方亦曾是他的偶像之一。至於周永恒則表示與對方不打不相識，又表示已開設社交帳號關注對方，希望將來能有機會合作。談到比賽期間被對方擊中而打傷面部，他表示本身很容易瘀傷，囝囝亦見慣他為練拳受傷，又大爆囝囝叫他不要勝出比賽，否則獲得獎金便會掛住去玩而不理他。

至於未能與劉馬車交手的龍心，獲大會特別安排，分別先與台灣拳手宗健先打4個回合，若安然無事便再跟香港拳手曹B對戰。開賽前龍心於台上向鍾培生表示若他完成4個回合，鍾便要給林作兩百萬，後來又改口指兩百萬對於有錢人來説太少，應該要給予兩千萬，又要求若他打贏林作，便要在紅館挑戰鍾培生，鍾培生即回應説：「任何香港拳手同我同磅或重過2至3Kg，目標要賣到飛，亦要訂到小巨蛋或紅館，就可以隨時同龍心打。」

來到宗健與龍心的對決，宗健連環出拳打龍心，龍心亦不甘示弱出拳還擊，期間龍心多次被對方逼到繩角還險些跌落台，又多次被擊中頭部，獲觀眾拍掌叫好，第3回合時龍心明顯體力下降，但仍然奮力還擊，直到第4回合則全程捱打，現場有支持龍心的觀眾大叫：「頂住。」最終他不負眾望捱過，完成4個回合。當大會宣布宗健獲勝後，龍心將手上的公仔權仗及披肩送給對手，更意圖親吻，嚇得宗健即時避開，相當搞笑。

龍心經過稍事休息，在當周永恒與霍哥的比賽完成後，又來到龍心與香港拳手曹B的4個回合對決，身為專業拳手的曹B輕鬆應戰，龍心先後多次被打中腹部及頭部，加上之前與宗健一戰，體力已消耗得七七八八，捱打狀態的他，被對方打至多次倒地面露痛苦表情，最後於第3回合時，拳證宣布曹B技術性擊倒勝出而終止比賽，並大讚龍心是真男人，因他已比預期多打一場賽事而並未退縮。

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