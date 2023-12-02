不少女性入秋以後，特別是到了冬天，會出現一個問題，就是手腳冰冷。即使穿多件衣服，手腳依然凍冰冰。特別是夜晚，鑽進被窩後，如進冰窖，手腳怎麽都暖和不了。這類人士往往並非因為手腳保暖未做好，而是因為血液循環的欠佳，以下就是緩解手腳冰冷的貼士，一齊度過寒冷的冬天。

中醫將手腳冰冷稱為「四肢厥逆」，這種現象的成因就是氣血運行不暢，當氣血不夠時，人體的本能反應就是棄車保帥，把流淌在四肢的氣血抽回來，供身軀、頭腦使用。而女生通常比男生更容易手腳冰涼。中醫一般將手冷程度分為5級。最輕的就是手指末梢涼；其次是掌指關節以下涼；第三是手腕以下涼；第四就是內關和外關穴位以下涼；最後，也是最嚴重的就是胳膊以下都是冰涼的。在中醫角度，體寒需要多管管齊下，透過飲食、運動、足浴、按摩等，逐步改善體質、袪除體內的寒氣。

1.吃養陽食物

日常食療法能讓身體暖和，例如堅果類的核桃、黑芝麻、松子，蔬菜類的韮菜、胡蘿蔔；水果類的杏、桃、木瓜；肉類的牛肉、羊肉、雞肉，以及薑和葱都屬於溫熱性食物，這類食物攝入人體內，通過脾胃的轉化很容易變成陽氣，特別適合容易手腳冰涼的人。另外，既然容易手腳冰冷，就最好避免吃生冷的食物，以及忌雪糕和凍飲。

2.泡腳

以熱水泡腳能促進血液循環，令身體發熱。而雙腳的穴位有60多個，約佔全身穴位的十分之一，因此還能促進經絡的暢通。中醫認為每日夜晚泡腳20分鐘，能溫陽行氣，平肝解鬱，有助睡眠。同時可以在水裏加入乾薑片、小茴香、艾葉、肉桂等，增加泡腳帶來的助益，如乾薑片中的薑辣素可促進末梢血液循環。

3.多做帶氧運動

帶氧運動能增強心肺功能，如慢跑、緩步走、踩單車等，可令血液有效地輸送到四肢末端，使身體變暖，減少手腳冰冷的症狀。此外，我們的體溫約有40%來自於肌肉，是人體最大的發熱來源。因此也能通過運動鍛煉肌肉，促使熱能產生的同時，促進基礎代謝率，幫助血液循環。