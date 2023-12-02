冬日乾燥，適時來點糖水或甜點正合時宜，近日有中式甜品店幕，主打健康養生，日式甜品店選用應節健康食材，打造美味的特令和芭菲。再加上近日天氣回暖，偶然在下午曬太陽，又或飯後來甜新口味雪糕，同樣Sweet。

健康養生中式甜品

中國人講究食療養生，就算食糖水，都可以好健康。剛於尖沙咀開幕的中式甜品店「星十五」，師傅會為客人提供和節氣相應和滋潤食材，如紅棗、杏仁和陳皮等打造中式甜品，並標榜低糖美味。特製蓮子核桃露王用紅棗熬煮，甜味天然又少糖。蛋白杏仁茶以原粒杏仁研磨，對女士最滋潤。另外，也可選擇椰皇燉鮮奶、溏心蛋腐竹糖水和新會遠年陳皮紅豆沙等。小店亦有鹹點選擇，精緻的九宮格可讓客人自行配搭小點心和甜點，作下午茶也不錯。

軟滑棉花糖

熱辣辣的葡撻，除傳統味道，還不時加入創意。今個冬天，KFC推出期間限定的朱古力榛子雲朵葡撻，葡撻本身加入朱古力榛果可可醬，表面再放雪白棉花糖，趁熱吃有入口即溶的感覺，口感豐富。品牌同時推出6件優惠裝連禮袋，讓大家和朋友開心Share。

雪糕料理

天氣凍食雪糕，愈食愈過癮。拉脫維亞雪糕品牌Ekselence早前推出全新日式雪糕和乳酪系列，成品以北海道十勝鮮牛奶和澤西牛奶製成。雪糕有紅豆、粟米和抹茶口味，乳酪有原味、柚和葡萄選擇。同時間，品牌和日本餐廳Kamosu合作，由12月4日至31日推出的聖誕限定割烹和日式甜點餐單，甜品用原味乳酪加豆腐芝士蛋糕和士多啤梨製作，客人在這個時間惠顧廳，會獲6款新口味甜蜜聖誕便當禮盒，讓大家甜住過節。

芬芳肉桂香

冬天飲調很喜歡加入香料調和，日本茶室nana’s green tea在這個冬季以肉桂做主角打造甜點。蘋果批海綿芭菲底部放入焙茶果凍，配鮮忌廉、蘋果蜜餞、海綿蛋糕，表面再唧雲呢拿雪糕、焦糖醬和肉桂粉。另一款焙茶肉桂牛奶，以焙茶、牛奶、白朱古力醬和肉桂調配，表面加鮮忌廉和肉桂粉，冷熱皆宜，輕呷一口，芳香暖胃。