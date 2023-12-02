ERROR化身《西遊記》踩入台灣佛教學校「取經」

ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）為ViuTV節目《究竟讀緊乜》擔任主持，前往台灣各個大學校園了解不同「冷門科系」的理念和學習重點。下周一晚（4日）播出首集，ERROR四子前往台北「最高」學府 — 華梵大學，入讀佛教藝術學系。

ERROR為此悉心打扮，各自扮演成《西遊記》的經典角色，前往華梵大學「取經」，且藉由創作了解佛學。其中DeeGor和肥仔學畫佛畫，學系主任兼佛畫課導師於課前分享：「要把心平靜下來，才有辦法畫好的畫。」其後DeeGor笑言：「但我師兄（意指肥仔）他的心很難平靜下來。」場面搞笑，DeeGor反問導師：「那你每天過來畫畫，是不是為了心靜？ 因為在家不能心靜？」別有用意的對話引起眾人大笑，DeeGor和肥仔感嘆：「男人都懂！」

另一邊廂，保錡和193跟另一位導師學金工，打扮成唐僧的193笑說：「我的徒弟（指打扮成孫悟空的保錡）他很壞，我想弄一個金剛圈圈住他。」二人於金工課堂中，跟導師學習成形、打磨、拋光等金工過程，合力打造一隻「金箍戒指」。