何廣沛腹肌有褶自認失策　吳若希流晒口水爭摸心口

藝人何廣沛和吳若希（Jinny）今日（2日）出席有關心肺復甦法的活動，近日熱播台慶劇《新聞女王》中何廣沛與佘詩曼（阿佘）的床戲成為熱話，廣沛笑稱周一仲有一場床戲，指床戲都是點到即止，但明白觀眾角度想看多些。劇中他與阿佘上司下屬的姊弟戀關係，被網民封他為「小奶狗」、「11點哥」，而戥他好可憐，他多謝阿佘帶入戲，令大家互生默契。

對有網民挑剔他腹肌有褶不夠結實，會否嬲嬲豬？他稱第一次拍床戲，自言有改善空間：「唔知道打側坐會有褶，有進步空間，第一次冇經驗，失策！多謝指點，希望下次做到零死角。」並笑指另一場床戲赤膊正面冇褶應該幾靚，並自揭今次是臨危受命除衫演出，之前聖誕新年吃了很多大餐及年糕，要臨急抱佛腳收身，幸好有3個月時間狂食雞胸及健身教練指導，總算練出腹肌，今次吸取經驗，笑言若劇本有需要不介意再拍床戲，下次可以再做好些。聖誕將至，今年原本是他與女友共渡第一個聖誕，不過他表示要開工，將要香港深圳兩邊走，佳節要在工作中度過。

Jinny有留意廣沛在《新聞女王》的處男床戲，認同大家的見解，覺得廣沛除衫靚仔過著衫：「以前覺得佢係普通男仔，可能冇見過佢冇著衫，今日見到佢覺得佢靚仔和優秀咗，加分！」又講笑想叫廣沛做模特兒，示範被她打開恤衫露心口做心肺復甦法。已為人母的她，並不介意拍床戲，搞笑擔心對手介意她平平無奇身材，或者要等她隆胸後才拍。她表示會讓女兒看「啜啜片」愛情戲，但會從旁作家長指引，讓小朋友學會正面處理：「阿女見我拍戲會問我係做好人定壞人，所以要提早教育如何釐清演戲與現實，及之後要輔導，唔想佢見到媽咪做壞人就以為可以做，所以作為家長，我認同壞人有不好結局，令小朋友有正確嘅價值觀。」對於她主演的《香港人在北京》或有機會與阿佘角逐視后寶座，她表示若有機會跟阿佘一起提名已可以慶功，笑言不會放棄爭獎：「更重要係觀眾睇《香港人在北京》睇得開心，我做諧星的志願就係要令觀眾開心。」早前她到美國登台，透露此行順道為新歌拍攝MV，耗資等同2個MV的高昂成本，開心得到公司支持。