【Zac玩Zac食】撐香港地道「趣」味

下午茶時間，可以係茶餐廳嘅菠蘿油加一杯港式奶茶；亦可以喺星級酒店內悠閑地享受三層架嘅鹹甜美點，配特調飲品！所謂小朋友先做選擇，我哋就梗係想一次過滿足所有願望啦！

旺角星級酒店旗下糕點品牌即將於12月12日推出以「香港味」為主題嘅全新「趣脆」伴手禮系列，包括港式奶茶夾心「趣」脆及雙色「酥脆」禮盒，包括杏仁酥或蝴蝶酥配搭奶茶夾心「趣脆」，除咗享口福之外，亦都可以感受到香港這個城市嘅獨特魅力。大廚特以此為靈感，設計出幾款經典香港美食造型嘅鬼馬甜點，再配合精緻鹹點，推出玩味十足嘅港式鬼馬下午茶，品嘗滋味特色美點之餘，又可以打卡呃Like！

下午茶嘅亮點一定係以朱古力完美刻製經典茶餐廳橙白色外賣杯盛載嘅「港式奶茶」，「奶茶」頂層鋪滿奶茶慕絲，中間是牛奶布甸和白朱古力脆脆，與下層的英式紅茶手指餅一同進食，口感豐富；不但杯中嘅「奶茶」可以「飲」，連紙杯同埋個杯蓋都可以食！其他「香港特色美食」仲有菠蘿油、雞蛋仔、豬腸粉。菠蘿油個「菠蘿包」其實係鳳梨酥，選用菲律賓鳳梨去皮起肉炒成餡，再加上一層菠蘿包皮於頂層，中間嘅「牛油」其實係熱情果忌廉，好食到停唔到口。而「豬腸粉」係3.6牛乳製成的牛乳凍卷，上面加咗花生醬同埋扮成「甜醬」嘅紅桑子醬，口感香滑，造型同口感都幾可亂真。每位惠顧客人可以獲贈酒店旗下糕點品牌嘅港式奶茶夾心「趣」脆（嚐鮮裝）一份。而於12月12日下午6時至晚上8時，更會於酒店免費派發港式奶茶夾心「趣」脆（6件裝），數量有限，派完即止。

Profile：Zacky Sun

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