【Bethの食卓】蜜柑原來好應聖誕節

踏入12月，正是日本蜜柑雄霸市場的時候。尤其是聖誕節，日本人特別喜歡送蜜柑給朋友。這個是源自一個加拿大流傳習慣。據說當地冬天聖誕節期間是不會長出柑橘類的水果，他們會將日本進口的溫州蜜柑稱為「聖誕柑橘」，送給重要的人當禮物。故日本的蜜柑在加拿大因為這個理由而大受歡迎；而牽動這件事是有「蜜柑王國」之稱的愛媛縣。

蜜柑盛產地愛媛縣的八幡濱市入面，市民提出想要推廣「聖誕柑橘」，後來則販售起聖誕特別包裝及拓展着聖誕活動的使命。提到八幡濱市，他們也曾做過其他特別的嘗試，像是栽培誕生自「合格＝五角」（五角日文發音與合格相似），這個諧音的五角形伊予柑「五格伊予柑」及心形蜜柑的愛心蜜柑等等，由於產量並不多，所以並沒有單獨販售。

愛媛縣不僅是蜜柑的產量位居全國第一，種類也相當豐富。愛媛的自然條件，能夠種植出甜味與酸味取得絕妙平衡的「黃金比例」。11月在東京．大田市場的早生溫州蜜柑初賽上，最高級的西宇和產蜜柑一箱（12顆入）以30萬日圓的高額結標，品質之高相當受到注目。

雖然統稱為「蜜柑」，但其種類相當豐富，有些好剝也好吃，好似愛媛家庭中最常出現的就是「溫州蜜柑」。10月左右就開始有極早結果的蜜柑開始販售，一直到翌年3月左右都還能吃得到。為了宣傳愛媛特產的柑橘類，他們更在松山機場設「OrangeBAR」，提供柑橘現榨果汁，並且實現了觀光客們口中的都市傳說「扭開愛媛的水龍頭會流出蜜柑果汁」，設置了「蜜柑水龍頭」。從「水龍頭」流出的果汁，由購賣的人直接扭開水龍頭用杯子裝取，一杯350日圓。除此之外，還能買到縣產柑橘製的現榨果汁，以及柑橘冰淇淋等。在松山市大街道3丁目的「愛媛愛顏觀光物產館」，只要扭開水龍頭，也能喝到蜜柑果汁。除了使用種類豐富的柑橘類所製成的「100%果汁」外，還有果凍、「蜜柑大福」、「蜜柑酒」等各種相當適合當作伴手禮的商品。

蜜柑排名前三的主要產區為和歌山、愛媛、靜岡三縣，其次是熊本、長崎、佐賀、福岡、廣島等縣，集中在本州中南部及九州地區。而主要栽培品種中，「宮川早生」來自和歌山和愛媛縣，「青島溫州」以靜岡縣產為主，至於「興津早生」則以熊本縣產最多。

日本蜜柑原產於印度東北部，4,200年前在中國已有栽培記載，目前最主要的「溫州蜜柑」，約在400年前從中國引入日本，不過，真正栽培要等到明治時代，才算正式展開。溫州蜜柑分「極早生溫州」、「早生溫州」、「中生溫州」、「晚生溫州」4種，產期從9月到翌年2月。而現時正正是最當令時節，大家不妨趁這段時間吃多點，現時我會選來自大分縣的「奶嘴柑」及「道後柑」來吃，超美味!

蜜柑保存方法

建議保存於通風良好、涼爽的地方，最適合溫度為2℃至9℃；冬季時，可在室溫下存放，夏秋及炎熱天氣則最好冷藏保存。整盒或整箱買回時，檢查是否有腐果，腐爛發霉的蜜柑會滲透及影響其他健康蜜柑，務必移除後，打開盒蓋再保存。

蜜柑的健康益處

1. 防止血管老化

2. 預防骨質疏鬆

3. 抗氧化

4. 預防腎結石

5. 保持腸胃健康

蜜柑食用禁忌

中醫角度，體質偏寒、患有風寒型感冒的人士食用要留神，因為有中醫指出，蜜柑性味偏涼，容易傷害脾胃系統，寒氣堆積在關節，因而令關節疼痛症狀加重。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問