鮮娛糧｜麥明詩素顏提早慶生　自然美貌激似學生妹

「十優港姐」麥明詩雖近年逐漸淡出幕前，不過她的一舉一動，依然成為網民的焦點。尤其是她與機師男友盛勁為的戀情，將於本月11日踏入32歲生日的麥明詩，昨日（1日）開始提早慶祝，並於社交網上載切蛋糕照，而向來貼地的她，更以素顏上陣大晒自然的一面。相中的她，與10多年前中學時期的她，相差無幾，仍然十青春。

其實麥明詩已經不是第一次分享素顏照，日前她於社交網分享在周末居家工作的照片，同樣亦是素顏示人，她一面頹廢，擺出「不想工作」的厭世樣，有人留言︰「素顏才是王道」，果然是港姐冠軍，素顏上陣無難度。

當說到港姐冠軍多數人即時會，想到大美人李嘉欣，亦是不少人心中的最美港姐。53歲的她多年來保養得宜，被公認是凍齡女神，而近日嘉欣一家到上海旅行。有網民於街上巧遇她，並將兩人的合照，於社交網上分享。相中可見，李嘉欣皮膚白皙，臉上的蘋果肌，既飽滿又紅潤，被稱為凍齡美魔女，絕對是當之無愧！

不過有網民注意到她的手背有不少青筋，出賣了她的真實年齡，並直言批評她的衣着品味︰「顏值是用衣品換的」、「不是年紀問題，是搭配」、「我感覺她是巨美，無可挑剔的一張美人臉，但是自己的穿搭衣品真的不行」。