王丹妮澳洲婚照曝光　性感造型如行Fashion Show

現年33歲、拍電影《梅艷芳》上位的王丹妮，上月25日與羅孝勇在澳洲珀斯補辦婚禮，其中廖子妤和高海寧（高Ling）就擔任姊妹團。二人今日（2日）發放婚禮照片，與大家分享當中的點滴和喜悅，當中可見新娘換上多個性感造型，猶如行Fashion Show。

一對新人在晚宴浪漫摟腰跳First dance，又一家三口齊齊切結婚蛋糕，席間不論自己講話或聽兄弟發言，羅孝勇都多次感動落淚，尤其講到感謝父母的悉心教導，教會了他愛情的模樣、夫妻相處及互相扶持之道等，令他哭個不停。王丹妮補充：「Sheldon（羅孝勇）全日講了很多次『你今日真係好靚』、『我老婆真係好靚』、『我真係好幸福』，其實自己聽到都好怕醜，但我都覺得自己好幸福。」

王丹妮再次感激一班親友到來，以及出心出力的姊妹團，她指在設計玩小遊戲或其他事上，大家都非常主動幫忙分擔，又花很多時間在姊妹群中日夜討論，完全感受到她們滿滿的愛和支持。因此完成婚禮翌日，他們便安排了跟兄弟姊妹們去兩日一夜小旅行，帶大家去了瑪格麗特河（Margaret River）、朱古力工廠、燒烤、行街、去不同餐廳享受美食，雖然時間短暫，但眾人都留下開心回憶，大讚這是個非常有心思的行程。

結束此趟小蜜月後，王丹妮便前往多明尼加共和國拍攝外國電視劇《Coolie》，羅孝勇則趁學校假期已返回香港幫忙湊女，她表示希望稍後可跟老公補去一個長蜜月，又公開示愛說：「會掛住對方，因為接下來數月都未能見面，好多謝Sheldon返香港幫忙照顧Affa，由拍拖到結婚都盡全力肩負起爸爸的責任，父愛滿滿，完全是位超過100分的好爸爸。」