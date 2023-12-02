黃曉明新歡被起底　前夫怒轟：誰出軌麻煩搞清楚

內地男星黃曉明與網紅女友葉珂打得火熱，上月生日期間更雙雙出國旅遊，不過葉珂卻被挖出有過一段婚姻兼有兩個孩子，離婚主因是前夫出軌，消息曝光後引起網民熱議。

近日一名自稱是葉珂前夫的網民Marx，於網上大動肝火發文:「誰出軌麻煩搞清楚，不要逼我把一切說清楚。」更自言從不喜歡上網，由於言論已嚴重影響到家人、愛人及小孩，所以不得不站出來說清楚，認為不能利用他的善良和信任來詆毀及造謠，更指已請了專業律師團隊教訓了某些造謠網民。

文中的他坦言向來都重視家庭，離婚原因亦非外間指的出軌之說，至於甚麼原因亦心中有數，不想說任何人是非，畢竟對方也是孩子從前的媽媽，沒必要搞得太難看，更指從未邀請水軍吹噓自己是富二代身份:「本人只是中等偏上家庭，吃喝不愁但並不是某些營銷號宣傳的幾十億身價的人...我並未埋怨過生活，因為我覺得用以前失敗的婚姻和吃過的血虧，來換就現在一段幸福的生活非常值得。」不過Marx及後已把發文刪掉，只餘下一篇於上月尾的發文:「和前妻屬於和平分手，只是在警告某些網民不要再亂帶節奏，不要再來打擾我的家人。」