【美女饕廚】尖沙咀高質Omakase店

今次為大家搜羅位於尖沙咀寶勒行的一家新日本餐廳，主打Omakase，由擁有20年豐富經驗的Chef Ivan擔當大旗。食物選擇種類繁多；炸物、濃魚湯、A5和牛烏冬、鰻魚飯等。這裏有私人房，但我和好友選了坐Bar枱和Omakase廚師發辦，還配上季節性意大利阿爾巴白松露，能欣賞到Ivan師傅表演刀工，非常專業，毋庸置疑，還邊切邊細心解說各種食材的特性，配搭出獨有風格。

壽司飯粒粒分明緊緻有度，充滿空氣感，微暖的溫度更能提升刺身鮮味。師傅嚴選食材，包括大船渡灣真蠔配北海道5特鱈魚白子、北海道產鮟康魚肝配西瓜奈良漬、鳥取縣香箱蟹、羅臼產天上鰤、北海道秋刀魚、神奈川赤睦、北海道牡丹蝦、北海道北寄貝、福岡白魷魚、豐後水道深海池魚、神奈川梭子魚、清酒煮蝦夷鮑魚和北海道產赤海膽。

Ivan師傅做的鮟鱇魚肝，是用最頂級的新鮮魚肝並烹調至最高境界，口感綿密滑順，油脂柔嫩香醇，配上西瓜奈良漬，絕對稱得上是世一界別。福岡白魷魚𠝹上了精美花刀，夾起極薄通透潔白的魷魚身，柔軟帶點黏口感夾着赤海膽，咀嚼的過程中滿口甘甜，真是讓人拍案叫絕！炸物外層炸衣均炸至乾身酥脆，緊緊鎖住裏面食材的肉汁，完全不油膩，做得不錯。吞拿魚腩熟成了15天，油脂甘香，質感柔軟，十分肥美，配上新鮮白松露，除了平衡油膩感，還令魚的鮮美度大大提升。甜品是綠茶雪糕，和脆薄餅底和Mochi片一起放進嘴裏，為這頓飯畫上完美的句號。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）