朱鑑然分享簽約背後故事　自認有心儀對象了解中

現年34歲，前香港游泳代表隊出身，2014年參演電影《破風》首登大銀幕的朱鑑然(Kevin)。2012年退役4年後才簽約古天樂公司正式入行，近日更憑兩齣劇集《冰上火花》同《疊影狙擊》雄霸本地兩間電視台的黃金時段。及至今天仍是「短池200米混泳香港紀錄保持者」的朱鑑然在接受電台專訪時，分享了成為飛魚王子的辛酸，又透露退役後為何考慮多時才簽約古天樂公司的原因。

朱鑑然透露父親從事電影發行，他退役後欣賞2013年《激戰》首映時，獲得導演青睞邀他客串演出《破風》，他坦言：「其實簽約前一年我已認識古生經理人Ronnie，但嗰陣見面仲未有火花，加上我認為簽一份合約就是一種承諾，所以仲未覺得係時候！」他認為自己當時因未真正認識這行業，直至一年後在電影中飾演古天樂弟弟，重遇古天樂與Ronnie後才正式簽約：「大家嗰次見完之後就有感覺啦，終於擦出火花！」

俊俏面孔加上飛魚身材，他於學界已被喻為「飛魚王子」，對於殺入娛圈被封為「男神」，他笑言：「唔覺得自己靚仔，我個樣有好多瑕疵！以前不懂打扮，入行後經常着T-shirt搭配牛仔褲出活動，因此成日畀經理人話：『唔得架！太hea！你依家係artist嚟架！』」

又指自己由青春期讀書至今，鮮有異性向他主動示愛或追求自己：「女仔會覺得我應該好多異性主動Approach我，所以最後搞到好少異性會Approach我！過往幾段戀愛關係，幾乎都係我主動示愛先。」提到目前的感情狀況，他承認：「現時是有認識中的對象！」對於入行後曾公開過女朋友是模特兒，承認會先被外表吸引，但認為在外表以外，內心世界亦同樣重要，他更公開擇偶條件：「首先最緊要係要傾得埋，同埋相處得舒服，互相明白又肯互相遷就！」

他表示簽約古天樂公司後，公司上下從來沒禁止藝人拍拖或公開戀情：「佢哋反而係鼓勵拍拖，因為佢哋覺得Artist拍拖都係生活嘅一部分，拍拖可以令我哋多啲經歷，對演戲有幫助！」問及對老闆古天樂先生的初印象：「佢好cool，唔講嘢！」但認識後便覺得他是一位「暖男」，疫情期間演員沒工作，古生更特意邀請張繼聰組班，與他等一眾藝人同事作演技交流學習。他又分享古天樂令他印象很深的一句說話：「唔需要怕人哋點諗，總之你個錘仔慢慢一步一步咁揼，一定會得！」