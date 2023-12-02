阿Mo頸椎骨立體打印　顯示受創頸骨已接合固定

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（2日）他發出第71封代禱信。Mo爸表示，阿Mo正全程投入復康治療，過去一星期阿Mo整條頸椎骨以立體打印1:1的實體狀態出現在眼前，看到 所有受創的頸骨都已接合固定，可以對頸椎神經形成一個保護的環境。

內容如下：

1) 「全程投入復康治療」* ：

a) 感謝神，過去一星期阿Mo整條頸椎骨以立體打印1:1的實體狀態出現在眼前，看到 *所有受創的頸骨都已接合固定*，可以對頸椎神經形成一個保護的環境。

b) 每天阿Mo都需要有整整6小時的復康治療，假期也要維持有3小時。全程的投入也塑造了他 *取得肌肉質量的顯著增強、關節和脊椎橫向神經腺也維持健康狀態*。

*(禱告)*

因暫時在醫學上都未能完全掌握如何治理脊椎神經的水腫和疤痕，祈求創造人類機能的主用祂的方法 *消減阿 MO頸椎神經的水腫和疤痕，得以進入下一步創新的治療。*

*(現在)*

a) 經過一年重溫阿Mo 的表達心聲更感珍惜，願「那靠著那加給我力量的，凡事都能作。」（腓立比書 4:13）繼續成為他的激勵；*Mo爸媽也靠著聖經所應許的話語得力與他前行*。

*3)「瞭解阿Mo治療的儀器 12 – 多級調節輪椅 (Multi-adjustable wheelchair) 」*

*(簡介)*

*「工作原理」：*

a) 輪椅可以傾鈄和調整，以 *幫助用者保持正確及舒適姿勢*，使壓力分佈隨著身體的需要而變動，不至容易產生壓瘡。

b) 無論是靠背、座椅、頭枕、腿托也可以 *提供額外的支撑和壓力緩冲*，因為阿Mo 的腰背還不夠力正常的坐下。

c) *阿Mo 每天大概在這輪椅上渡過最少大概 12小時*，期間接受不同的治療，也需要調整輪椅的傾鈄度，手托的高度，並腳踏的高底。

*(感恩//禱告)*：祈願這輪椅能幫助阿Mo每天有舒適的位置，並安全地協助他每天多次在床、過復康儀器和輪椅之間的轉移。

*(二) Mo爸媽*

1) *「再現科技展」*：

a) 在這一年多更是 *感受到肢體上和心靈上受創傷者的無助*，需要身旁的人接納，並用愛心行動關懷他們在身心靈上的需要。

b) 與去年的樂齡科技展相比，今年展出了更多新科技， *為長者和傷患者在日常生活中提供更多方便利和支援*。

c) *感謝「樂齡科技展」的負責人* 預先選出有助阿Mo 復康的科技，使我們能聚焦了解。

*在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，也體驗到「創新醫療科技的突破，從而更認識神創造的奇妙」。*