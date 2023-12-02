Popochan　巨乳蕩出高人氣

透過互聯網，大家可以吸收到好多資訊，亦可以利用網絡令自己聲名遠播。不過要成名當然要有賣點先得啦！好似Popochan咁，除咗係寫真女優，亦係人氣網紅，其賣點就係靚女，同埋心口對F奶喇！

薄身好波

日本寫真界有好多女優同時亦係網紅，好似有「乳教祖」之稱嘅可愛巨乳妹RAMU、Ecchan、ikechan就係好例子喇！至於今日要介紹畀大家認識嘅Popochan亦同佢哋一樣，都係一位索爆網紅。

佢擁有一副標致嘅正統派美艷面孔，氣質高雅又經常露出燦爛笑容，真係點睇都咁迷人啊！身材方面，仲屬於薄身大波型，胴體夠晒纖巧婀娜，同時心口對F奶又脹卜卜，真係引死男人！不過Popochan早前嫌條腰太多肥肉而進行過一輪節食，最後成功令腰肢變幼，但係上圍幸運地冇縮水，畀啲女仔聽到真係羨慕又妒忌呀！

拍片成名

佢近期成為寫真界嘅大紅人，密密為不同媒體拍性感寫真。其實阿妹好早就拋頭露面，並且被大眾所討論！原來佢讀高中嘅時候喺大型運動場館做啤酒妹，由於生得樣貌標致可人，所以好多球迷對佢印象深刻。後來，佢喺社交網上Po咗一段身穿泳衣於海灘玩到巨乳激蕩嘅影片，令佢火速成為網絡話題，人氣漸漸上升，繼而吸引到寫真界搵佢拍水着寫真。家陣，Popochan除咗係寫真女優，亦係擂台賽事RISE嘅舉牌女郎，同時仲以賽車女郎身份縱橫賽車場，工作範圍相當廣泛。

Popochan活躍範圍相當廣泛，呢頭上擂台做舉牌女郎，轉頭又做賽車女郎，想緊貼佢嘅工作狀況，最好就梗係留意佢嘅社交網啦！

Profile

出生日期：6月5日

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-34