尷尬到暈！陳家樂被岑珈其踢爆性與愛比例9：1

由衛詩雅、陳家樂為宣傳主演的英皇電影《不日成婚2》，一眾有份參演的演員包括談善言、朱柏康、岑珈其、楊偲泳及劉若寶日前齊齊出動做街訪，探討港人對愛和性的比例及滿意度。除了訪問街坊，男主角陳家樂及岑珈其亦化身「路人」接受街訪，笑料百出。

問到「與另一半最嚴重一次爭吵原因」時，家樂首先猶豫，然後靈機一觸答道：「唔好成日咁為我着想。因為佢（太太連詩雅）好忙，做完嘢返嚟都仲要煮飯畀我食，我覺得佢太辛苦啦，咁樣唔係咁好，我話我食外賣得㗎啦，佢話：『唔得呀！你唔可以食外賣呀！』」乘機冧爆老婆。隨後訪問另一位女生時，家樂立即表示他知道，珈其及朱柏康好奇原因，家樂說：「就係真係因為我！因為佢成日禮拜六、日嚟搵我，佢老公就會話佢去搵第二個男人。」原來女生是家樂粉絲，家樂表示歉意：「對唔住呀，我影響咗你哋嘅婚姻。」令女fans笑個不停。

至於「對上一次跟伴侶親熱係幾時」，珈其坦言無時無刻：「我依家心入面都幻想緊，因為我太愛佢啦。」家樂腼腆表示是一小時前，出門前有goodbye kiss，朱柏康笑問：「咁goodbye kiss前呢？」家樂尷尬答道：「goodbye kiss前就係morning kiss囉，就係咁囉。」接着問到「性與愛的比重及滿意度」，珈其表示「5：5」，性與愛都要有；鏡頭一轉回到家樂身上，珈其踢爆家樂是「9：1」家樂連忙解釋，「愛係9，因為我愛佢，我可以唔需要有其他嘢，有佢喺度得㗎啦。」珈其聞言立即大叫：「好呀，咁你切咗佢吖。」眾人大笑，家樂即「求放過」：「咁你都留番個1畀我吖，哈哈。我好滿意我有9咁愛佢，亦都好滿意我哋有1嘅性，得未呀？哈哈，係咪要講到咁白呀，黐線。」