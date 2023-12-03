自主女王！佘詩曼謀轉場撈監製　生「BB」我話事！

佘詩曼相隔6年後重返「娘家」為無綫台慶劇坐鎮，叫好叫座，破紀錄3奪視后的呼聲愈來愈高。不過，她雖然名成利就，但感情卻留白，閱歷豐富的她承認「對的人」難求，對拍拖隨緣抱開放態度，圈中人亦會考慮，認為最緊要傾到偈。「女王」又希望做監製話事，自己揸Fit生「BB」！

台慶劇《新聞女王》由佘詩曼領軍下，在內地、香港大受歡迎，阿佘的神級演出贏盡口碑，收視同樣取得好成績。今次「回家」，外間覺得她有為TVB救收視的情意結，她接受專訪時則表示：「今次係監製鍾澍佳搵我，話有個劇本好啱我，除咗劇本、角色，自己冇考慮其他因素，收視好唔好唔係我控制到，要天時、地利、人和配合。依家觀眾好聰明，太多選擇，唔用心去設計一個角色，好難取悅觀眾。睇劇本嘅時候好多畫面、好多設計，睇得好慢，通常睇得慢對呢個劇本就有興趣，唔係我一個角色好，係個個人都有發揮。」

拍得辛苦但滿足

飾演新聞主播「Man姐」的阿佘直言角色是近年最大挑戰，花了數月長時間準備，認為新聞每個人也看過，要做到觀眾熟悉的主播模樣才有說服力。角色亦難得令她感到心亂：「角色難度都係幾高，接到時心情好複雜，係好興奮，但又好緊張、好亂，諗咗好多方法去演，又驚太惡、太寸、太衰，點樣可以整合到觀眾受落呢？」鏡頭前阿佘揮灑自如，但拍攝時每天也似在打仗：「壓力在於對自己嘅要求，每日拍十幾場戲，資訊性對白好難記，仲要講得快，做功課要好集中，每日返到屋企好似打咗場仗咁，但係唔係即刻落妝，要睇埋劇本，再用沖涼時間回顧一下，成日都唔停係辛苦，但滿足感亦好大。」

獲睇好3度封后

外間睇好阿佘能第3度封后，她則認為言之尚早，覺得觀眾、朋友追劇，滿足感比獎項更大：「獎項係好大嘅鼓舞、認可性，但係得失唔使咁緊張，因為過程實在太開心、太滿足，已經攞到想要嘅嘢。」她表示只要有好劇本會再拍無綫劇，更自爆有意做「女王」創造自己的「BB」：「有個初步諗法，如果可以自己開劇或者搵人合作，由自己去做監製，或者度故事，整一個『BB』出嚟。因為演員好被動，要人搵先有好角色。純粹想試吓另一個範疇，想拍懸疑同有追看性嘅題材，依家只係憑空想像，十畫未有一撇。」

外間期待「女王」的作品，同樣關心她將來的幸福，阿佘笑說：「我好幸福喎依家！拍拖呢樣冇得諗，睇緣分、際遇，唔係話一定要拍拖，又唔係話我唔拍拖，我open嘅，順其自然，有就有、冇就冇。」她認為最重要是雙方能夠溝通、互相分享：「傾到偈最緊要，重要過任何嘢。」劇中與譚俊彥和何廣沛有感情線的她，現實中表示會選擇「熟男」：「我會揀年齡同我相距少啲嘅，除非嗰個人比我細但係好成熟，但好難，我都係幾成熟嘅人，點解咁講？我演咗5、60個角色，感覺上好似做咗5、60次人咁，所以諗嘅嘢好多，唔覺得一個細過我嘅人可以追到我嘅諗法。」她承認「對的人」難求，又自嘲說：「所以咪咁樣囉！」她指伴侶即使是圈中人也沒所謂，強調要傾得埋，以及時機相當重要，又直言媽媽很明白她：「佢有日同我講：『冇乜所謂啦，你又唔係唔開心。』」

服裝 : Jil Sander

場地﹕都會海逸酒店