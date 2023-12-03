【是日通勝】

農曆十月廿一

癸卯年 癸亥月 乙未日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、安葬、動土

忌：栽種、出行、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、26、29

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

金牛座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費歲月。

雙子座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

巨蟹座：處理感情事忌猶豫不決，否則會小事化大！

獅子座：事業具發揮空間，可做出超乎想像的佳績。

處女座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

天秤座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

天蠍座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

人馬座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

山羊座：工作時不要發表太多意見，可免無謂煩惱。

水瓶座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

雙魚座：健康無大礙，但注意節食收身易有反效果。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 冇煩惱

（跌）牛 有意外

鼠：做事鹵莽，不考慮後果，容易得罪人。

牛：是日沖煞，注意交通安全，慎防意外。

虎：情緒不穩，急躁好鬥，不收斂易破財。

兔：好運降臨，即使遇困難也能順利解決。

龍：人緣佳不是必然的，要多關心身邊人。

蛇：遇到挫折不用太灰心，要勇敢向前看。

馬：約友人吃喝聊天可盡興，別呆在家了。

羊：備受家庭問題困擾，心情差，壓力大！

猴：財運大好，努力工作可換來豐厚回報。

雞：偏財旺，今天有機會收到禮物或獎金。

狗：財運不佳，要控制花費，防入不敷支。

豬：理解力超強，趁今天讀書，事半功倍。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

值得信任的女人面相

古語有云「相由心生」，可見一個人的性格和面相有着密不可分的關係。究竟在面相學中，甚麼面相的女人靠譜，值得做朋友？

1.眉毛濃密

眉毛是五官之首，在面相學中被稱為「保壽宮」或「兄弟宮」。眉毛粗濃的人，看起來老實、憨厚，比較重情義，有此面相特徵的女生，一旦她們答應了的事，基本上不會食言，很會為朋友設想。

2.臉形方正

臉方的女人大多樂觀豁達，心胸廣寬，廣結好友，又樂於助人。在正事上能夠讓人感受到穩重，對待朋友和身邊的人更是兩肋插刀，不會背後坑人。

3.下巴飽滿

擁有下巴寬圓飽滿特徵的女人，大多心地善良，心胸寬闊，做事成熟度比較高，待人和藹可親，說話的時候會很注意，不會輕易得罪人。

4.耳朵大

耳朵大的人，頭腦靈活，心地寬和，不喜和人計較。女生耳朵大是有福氣的一個特徵，重視與朋友交往，不易因眼前禮儀而出賣朋友。