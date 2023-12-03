姜濤挑戰「姜糖」底線　攬實台妹Tammy啜足16秒

姜濤偕台灣緋聞女友林思廷合拍的新MV被形容為挑戰「姜糖」底線，除了有身貼身床戲外，更當住成大班粉絲面前打茄輪逾16秒。雖然隨時激嬲米飯班主，但他依然成為兩個串流平台的大贏家，擊倒隊友Anson Lo及lan蟬聯「香港最受歡迎歌手」！

男圑MIRROR人氣王姜濤第13胎新歌《岩巉》MV推出至昨日，已經於網上影音平台直逼80萬收看次數，成績驕人之餘，亦被封為公開「處決」姜糖（粉絲）之作，偕因他在MV中化身「霸道總裁」盡展冧女技倆，除輕吻林思廷（ Tammy）頭髮外，兩人攬住同睡單人床，最後更在大批姜糖面前主動攬啜Tammy，陶醉到闔埋眼。

雖然MV出現姜糖睇到依牙鬆槓的有趣鏡頭，不過姜濤不但未有鬧「脫粉」潮，相反在兩大音樂串流平台中成為大贏家，其歌曲《風雨不改》在「香港最受歡迎歌曲排行榜」中排名第一，緊接《Dummy》、《追》、《Dear My Friend》及《濤》成為十大的頭五名，蟬聯「2023年香港最受歡迎歌手」第一名，而隊友Anson Lo、Ian屈居第二及第三名，陳奕迅則排名第五。

此外，在另一個按照累計總播放觀看次數作標準的音樂串流平台之「年度百大熱門歌曲排行榜」中，姜濤在港澳排行榜中有9首歌，而其中6首更位列「十大」內，至於林家謙佔8首、Ian有7首、張敬軒、Edan和洪嘉豪各有4首；唯一可打入「百大」的香港女歌手只有居60位的陳蕾，不少網民對於強勢登場的李幸倪未有佔一席位而嘖嘖稱奇。

至於跟姜濤同隊的Jer在兩大音樂串平台中未有名次，但已成為12子中最先推出個人黑膠唱片的成員，《 I am the I 》的豪華限定版售價1599，比明年1月演唱會門票更貴多119元，可是優先預購1天已告售罄，足以見得粉絲的喜愛。