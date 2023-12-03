李施嬅望孖佘詩曼組SheShe CP　撐黃智雯日後「回巢」

台慶劇《新聞女王》演員李施嬅昨晚（2日）出席無綫節目《獎門人聖誕感謝祭》拍攝，同隊有同劇演員高海寧、王敏奕、鄧智堅和姚宏遠，大戰亦是同劇演員的佘詩曼、何廣沛、何依婷和倪嘉雯等人。

李施嬅笑言今次是第一次參與《獎門人》，笑言事先沒有做足功課，不知道有一個環節會濕身，所以沒有帶衣服替換：「好驚，啱啱有人問要唔要借個底畀我，我以為有雨褸會冇事，但佢哋同我講冇用都係會濕。」一向講究衛生的李施嬅亦都十分擔心「啜乒乓」的環節，怕乒乓波會被循環再用。被問到希望和誰「啜」？李施嬅直指佘詩曼：「因為我睇啲網友，《新聞女王》劇集裏面佢哋最鍾意係我同佘詩曼嘅CP，覺得我哋好夾，都係兩個做嘢叻嘅女仔，我自己亦都好鍾意，覺得佘詩曼飾演嘅文慧心好吸引，當然佘詩曼本人都好吸引，又靚又白。」又大讚同隊的高海寧亦不錯，希望都可以錫。

講到由李施嬅、姚子羚、胡杏兒、胡定欣及黃智雯組成的好姊妹團「胡說八道會」即將展開美國巡迴演唱，李施嬅透露昨日為演唱會試衫：「我哋演唱會每一個女仔都會有一套類似款式嘅衫，有啲會露長腿、露腰咁。（你露咩？）我露短腿同腰咁，長腿就留畀子羚。」

談及好姊妹黃智雯近日宣布正式離開TVB，李施嬅表示智雯事前亦有和她商量：「我都知離開嘅時候要諗好多嘢，因為係呢個大家庭始終都好舒服，但係我都好支持佢嘅決定，佢都係時候要去見識多啲，同埋我都相信如果有機會佢會返嚟拍劇（好似你咁？）係呀，走咗都唔代表唔會返嚟。」笑稱好姊妹中仍留在無綫的姚子羚是一姐：「子羚應該冇諗過要走，因為佢都仲有好多工作好多劇要拍，同埋我覺得每個人嘅時間都唔同，如果你覺得係呢間公司舒服嘅，同埋仲學到嘢，仲可以進步，咁我係尊重嘅。」至於傳言黃智雯是因未曾奪得視后而離巢，李施嬅說：「啲人都好似都咁講我，不過唔係唔關事，智雯都攞過馬拉視后，同埋我覺得嗰獎唔係決定去留嘅原因，其實離開一間公司係驚，不過呢個驚可以畀到刺激佢，其實我哋做藝人好需要呢種刺激感，當我哋冇安全感嘅時候，就會愈嚟愈進步。」希望日後可以和智雯一班好姊妹在外國拍劇。