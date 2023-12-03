Clockenflap　Pulp主音斷骨開騷　De La Soul向已故成員致敬

中環海濱舉行的《Clockenflap音樂節》周六（2日）來到第2日，美國Hip Hop組合De La Soul晚上表演，開場時成員Maseo一邊打碟一邊大叫：「香港你哋點呀！大家舉手表達對Hip Hop嘅愛啦！」觀眾繼而隨著音樂起舞。期間成員Posdnuos發表感言，帶領觀眾向今年2月離世的成員Dave致敬：「我想你哋一齊講，多謝Dave！」他又搞氣氛，叫左右兩邊觀眾鬥大聲，之後唱出名曲《A Roller Skating Jam Named "Saturdays"》。

壓軸嘉賓英國搖滾樂隊Pulp以《I Spy》打頭陣，即引來全場大合唱。主音Jarvis Cocker大講唔鹹唔淡廣東話：「我哋係Pulp，你哋係香港！」他透露自己今次旅程不幸跌下樓梯斷骨，並將X光片展示在大螢幕上，又提到低音結他手Steve Mackey今年3月離世，令巡迴一度受挫。他接連唱出《Disco 2000》、《Something Changed》與《Joyriders》等經典歌曲，表演《Weeds》前又以廣東話介紹歌名為「野草」。他提到自己2018年11月曾以個人名義參加《Clockenflap》，而今次是Pulp首次來港，繼而唱出講述第一次感受的《Do You Remember the First Time?》。

最後樂隊以首本名曲《Common People》作結，Jarvis以廣東話說「多謝晒」，引來觀眾歡呼：「好多謝大家，正如我頭先所講，我因為受咗傷，表演都有啲驚，但多得你哋幫助我渡過。」觀眾再次大合唱，大跳特跳，迎來是晚最高潮。演唱會完畢後，Jarvis亦有於社交網站公開X光片，並透露於九龍碌落樓梯並整斷兩條肋骨，但幸好醫護人員悉心護理令他仍然可以開騷。他不忘大讚香港是奇蹟。