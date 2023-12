Clockenflap　Pulp主音斷骨開騷　De La Soul向已故成員致敬

中環海濱舉行的《Clockenflap音樂節》周六(2日)來到第2日,美國Hip Hop組合De La Soul晚上表演,開場時成員Maseo一邊打碟一邊大叫:「香港你哋點呀!大家舉手表達對Hip Hop嘅愛啦!」觀眾繼而隨著音樂起舞。期間成員Posdnuos發表感言,帶領觀眾向今年2月離世的成員Dave致敬:「我想你哋一齊講,多謝Dave!」他又搞氣氛,叫左右兩邊觀眾鬥大聲,之後唱出名曲《A Roller Skating Jam Named "Saturdays"》。

壓軸嘉賓英國搖滾樂隊Pulp以《I Spy》打頭陣,即引來全場大合唱。主音Jarvis Cocker大講唔鹹唔淡廣東話:「我哋係Pulp,你哋係香港!」他透露自己今次旅程不幸跌下樓梯斷骨,並將X光片展示在大螢幕上,又提到低音結他手Steve Mackey今年3月離世,令巡迴一度受挫。他接連唱出《Disco 2000》、《Something Changed》與《Joyriders》等經典歌曲,表演《Weeds》前又以廣東話介紹歌名為「野草」。他提到自己2018年11月曾以個人名義參加《Clockenflap》,而今次是Pulp首次來港,繼而唱出講述第一次感受的《Do You Remember the First Time?》。

最後樂隊以首本名曲《Common People》作結,Jarvis以廣東話說「多謝晒」,引來觀眾歡呼:「好多謝大家,正如我頭先所講,我因為受咗傷,表演都有啲驚,但多得你哋幫助我渡過。」觀眾再次大合唱,大跳特跳,迎來是晚最高潮。演唱會完畢後,Jarvis亦有於社交網站公開X光片,並透露於九龍碌落樓梯並整斷兩條肋骨,但幸好醫護人員悉心護理令他仍然可以開騷。他不忘大讚香港是奇蹟。