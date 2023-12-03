俊昊香港見面會寫「福」字揮春　送抱冧70歲婆婆粉絲

憑韓劇《衣袖紅鑲邊》和《歡迎來到王之國》爆紅的韓團2PM成員俊昊，昨晚（2日）假亞洲國際博覽館舉行見面會，是他繼2018年年底來港參加倒數活動後，相隔近5年再在香港會粉絲。

見面會在傍晚6時左右開始，俊昊登場後一連唱出《Nobody Else》和《CANVAS》兩首歌曲，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係李俊昊，歡迎大家嚟到我嘅第一個Fan meeting，好開心嚟到香港，你哋嘅今日呢個瞬間，我會帶畀你哋幸福嘅回憶，各位，我真係好掛住你哋！」

他透露前一日到港後去了中環的半山扶手電梯，趁機品嘗了蛋撻，晚上又特別租船出海欣賞夜景。而他平時有做運動Keep住最佳狀態，問他多數做甚麼運動？他表示通常都是在家中做運動，會視乎當天的狀態做不同的運動，他自爆最近幾乎每日都有做鍛鍊膊頭的運動：「我知道大家喜歡寬闊的肩膀，我會努力鍛鍊去守護大家。」令全場粉絲冧爆尖叫。

俊昊之後與粉絲一起回顧《衣》劇和《歡》劇的經典場面，又即席用毛筆寫「福」字揮春，預祝大家新年快樂。他又抽出多位粉絲寫的願望，除了為於昨日及今日（3日）生辰的母子唱生日歌之外，又與一名來自韓國的媽媽級粉絲比拼跳舞，更和對方自拍，該粉絲指早於15年前便開始喜歡俊昊，今次是第一次跟俊昊合照，令俊昊十分感動。之後又有一名70歲的婆婆被抽中跟俊昊互動，婆婆見到俊昊後十分雀躍，並指是看了《歡》劇後開始迷上俊昊：「好耐冇追星啦！我有睇晒佢之前啲劇！」而俊昊亦感謝對方的支持，並識做地送上抱抱。

香港粉絲特別為俊昊準備打氣影片，令他十分感動，他表示：「我已經出道15年了，開始演戲亦已經有10年，不論大家是從甚麼時候開始喜歡我，最重要的是現在，好多謝大家今晚來捧場，我會努力創造更多見面的機會，也會努力成為令大家自豪的歌手和演員。」他又賣關子說下次有機會跟2PM隊友一起來港：「我想快些來香港開騷，而且不一定是我一個人！」最後他唱出獻給粉絲的歌曲《Next to you》，為見面會劃上完美句號。