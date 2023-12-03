【營事檔案】微波爐Pizza味焗雞胸

微波爐是一個十分方便而且可以在短時間內翻熱食物的廚具，除了加熱食物以外，其實微波爐都可以煮熟食物。今次的食譜利用了雞胸配上pizza元素相結合而創造的，使用微波爐可快速烹煮又不需技巧，是一道方便的快速餐點。

橄欖含好脂肪

橄欖是一種果實，一般都會醃製後作調味食用，例如披薩上的橄欖、意粉中的橄欖，常見在西式餐點上。而小小的橄欖中都富含單元不飽和脂肪酸，是好的脂肪來源。適量進食單元不飽和脂肪酸可有助於降低壞膽固醇，保護心血管健康。此外，橄欖也含有維生素E和抗氧化物，更可同時保護細胞免受氧化的侵害。

青椒含多種維生素

青椒是偏食小朋友甚至成人都不太喜歡的蔬菜，但當中營養豐富。青椒富含維生素C，有助於提升免疫力、促進組織修復和抗氧化。此外，青椒也含有膳食纖維、維生素K和維生素A等。如不喜歡青椒的草青味，可考慮轉用黃椒或紅椒，會較易接受。在烹飪青椒時，注意適量加熱，以保持其脆爽的質感。推薦的菜式包括青椒炒肉、青椒炒雞丁和青椒豆腐煲等。

微波爐pizza 味焗雞胸

材料：

雞胸肉 1件

青椒 半個

芝士碎 15克

橄欖 適量

調味料：

茄汁 2湯匙

酒 1茶匙

做法：

1) 青椒切圈備用

2) 雞胸肉用叉插上孔，加入酒拌勻微波2分半鐘至雞肉熟透

3) 雞胸肉搽上茄汁，加上青椒、橄欖及芝士碎

4) 微波30秒直至芝士溶化，完成

黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。