高海寧目標清晰自認唔壞　何依婷指畀人鬧係好事

台慶劇《新聞女王》演員高海寧和何依婷昨晚（2日）出席無綫節目《獎門人聖誕感謝祭》拍攝。在《新聞女王》劇中高海寧和何依婷所飾演的角色是敵對關係，會經常設陷阱給對方。高海寧表示有留意到網上的人將她們二人組成了一對CP，笑言二人在劇中的行為是「小學雞」不斷地鬥來鬥去，透露二人接下來在劇集中會有大事發生。高海寧又極力維護自己飾演的角色詩晴並不陰險，解釋道：「佢只不過係一個好激進嘅人，佢只係目標清晰，知道自己要啲乜嘢，所以會用盡方法，但係佢唔陰險。」問到現實中有沒有被人說是壞人？何依婷說：「有一日我係公司經過，有同事同我講，就係你好壞嘅曉薇（何依婷飾），我覺得做一個壞人，其實你出街有人話你好壞，就係好成功。（網上有人形容你劇中嬲個樣好似動物會唔會唔開心？）大家討論下都係一件好事嚟嘅，同埋套劇都好收得所以好開心。」高海寧則在旁指這劇集中沒有絕對的好人，但每個人都有自己的故事，又言希望可以開拍續集。

談到高海寧剛從澳洲好友王丹妮的婚禮上回來，她自言好感動：「由佢係教堂入嚟嘅時候已經開始喊，跟住到佢講誓言又喊，到夜晚一對新人講嘢我都有喊，真係好感動。」問到神父在婚禮現場上發生烏龍事？高海寧就知指她不作回答，只回答自己的部分：「啲好細節嘅嘢就留番畀主人講。」笑指身邊的好姊妹都已經嫁人，只剩下自己，而在旁也即將結婚的何依婷就表示可以幫忙物色對象。