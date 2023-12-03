洪永城暗示太太再懷孕　難阻對方操勞：佢需要郁動

藝人洪永城（Tony)今日（3日）作為嘉賓到主題公園出席慈善跑活動。Tony表示今早亦有親自落場跑3公里，自言作為藝人跑步，做健身運動打卡是必需，透露接下來將計劃聯同太太梁諾妍、藝人朋友區永權和楊潮凱組成「跑步團」一同到海外參加全馬馬拉松：「不過我哋需要夾下時間，其實世界各地每個月都有馬拉松，所以我哋就需要夾啱個時間，希望下年可以做到。」

講到最近有傳太太再度懷孕，Tony笑言：「有好消息再同大家講，我相信我老婆會遲啲講。（咁太太下年參加唔到馬拉松？）可能真係未必，但佢呢段時間都有keep住跑步操fit個身形。（叫佢唔好咁操勞？）我阻止唔到，佢天生操勞命，需要活動同郁動。」談到女兒洪靖嵐將於今月19號過2歲生日，Tony稱已經決定會帶同女兒和太太到主題公園遊玩慶祝，又指女兒很喜歡卡通鯊魚，但卻從未見過真正的鯊魚，故想藉此機會帶女兒見識一下：「佢依家開始認知，所以想帶佢去水族館，佢未去過，我諗佢會好開心。」又指14號會在家舉辦生日會，屆時會有一大班小朋友到來，Tony笑稱當日要化身為愛心大使，在家照顧好小朋友們：「到時應該會好攰，要睇實班小朋友，照顧佢哋，睇住個環境，唔好畀佢哋搗亂或者有受傷嘅情況發生。」

工作方面，Tony 指會同時兼顧幕前幕後工作，不過強調最重要是留在老婆身邊，而無綫新劇集《飛常日誌》於上星期煞科，接下來會辦慶功宴。至於聖誕節，Tony會與家人到台灣來一個短途旅行：「因為12月係我媽媽、我、同個女嘅生日月份，所以希望可以三代同堂一齊慶祝。」