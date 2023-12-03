魏浚笙備戰年尾頒獎禮　Serrini冇信心拎歌后

歌手Serrini、魏浚笙（Jeffrey）與吳海昕（Sofiee）等今日（3日）出席跑步祭活動，現場獻唱及與大家做瑜伽。Serrini表示很喜愛參與戶外騷及藝文活動，更笑言會不請自來：「最近係咁去啲藝文活動，啲朋友問我做乜係咁做，我話我自發㗎，自己要求出現喺啲舞台劇、音樂劇、畫作拍賣。」她笑指主要是想「搲撈」，因很想成為一個優秀的填詞人，但發覺並不是太多人邀她出手，今年只為林家謙、女團COLLAR及鄧凱文（Moon）作詞，她坦言想寫更多。談到早前到台灣3個月作不同演出，她表示想找回當初最現場的感覺：「喺面前唱畀你聽嗰種直接嘅感覺，唔係好商業咁不斷重複，可能只係百幾甚至幾十人咁。」她指今次台灣之行令她重獲「陽氣」，問她找個男友同樣可獲得陽氣？她即笑指自己聖誕期間很清閑，叫大家可以約她，又自爆擇偶條例：「善良、有品味，要成熟嘅！」談到她打入叱咤「我最喜愛的女歌手」最後5強，她坦言對獎項沒有信心：「平常心面對，最緊要有嘢食，哈哈！我自己會帶嘢入後台食。」她笑指自己也忘了拉票，表示做好自己就是對歌迷拉票。

同場的Jeffrey於受訪時發現有昆蟲飛過，即閃身彈開，他笑言以為是蜜蜂，又自爆最怕蜜蜂：「啲人話見到蜜蜂最緊要唔好郁，冇用㗎！之前拍戲試過有個女仔就係唔郁，結果蜜蜂飛咗入佢背脊，針到要入醫院。（你驚昆蟲？）又唔係喎，蜘蛛、簷蛇OK嘅，飛緊嘅曱甴都唔驚，因為都唔知佢係曱甴。」他透露近來為唱歌會做帶氧運動練氣：「以前淨係會硬舉鐵，成日整到頸痛，依家會跑步、器械輪住做，做多咗帶氧運動個人Slim啲狀態好啲。」他笑指想回復到拍《I SWIM》時的弗爆身形，故努力每天練習，對唱歌亦會有幫助。談到年尾頒獎禮，他表示正找造型師找戰衣，問到會否有信心囊括所有新人獎項？他説：「今年已經好開心，出咗5首歌曲各自有唔同風格，對於我作為一個新人嚟講已經好滿意，獎項就隨心。」

至於Sofiee就透露會為一位男歌手拍攝MV當女主角：「係情歌嚟。（會有親密鏡頭？）都有機會有，都幾大場面，會有親密、分手同一啲科幻元素。」她表示與韋羅莎、朱柏謙、白只、郭嘉駿及楊偉倫等合演的舞台劇《Laugh Vacation》剛完成演出，直言希望來年能有更多機會演出，編劇亦着手為該劇編寫第二季，自己近期正積極上戲劇班進修演技：「今次做完覺得白只佢哋太勁啦，會好想做到佢哋起碼兩三成就好有滿足感，今次我一成都未做到，希望大家遲啲認識嘅吳海昕係一個喜劇演員。」她指在多位前輩身上偷師不少，希望能再次合作，又自爆因為舞台劇增磅不少，她笑謂：「嗰幾個月疏於自己身形，因為太好伙食啦，肥咗10磅。」她表示要努力操弗，又指早前與好友陳海寧（Dee姐）到日本旅遊回來後竟瘦了不少：「因為我哋兩個都好鍾意行街，行完街又夜一夜唔瞓，會去酒吧談心，結果返嚟兩個都瘦咗。（依家好滿意？）可以再弗啲。」