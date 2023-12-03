蔡嘉欣Deep V婚紗明顯升Cup　4卡巨鑽婚戒閃盲人！

「拜金港姐」蔡嘉欣今日（3日）與拍拖7年的富貴男友Derek於深灣遊艇會舉行婚禮，晚上筵開18席大宴親朋，整個婚禮花費近7位數。於下午5時半，一對新人穿着婚紗禮服會見傳媒，又與一班姊妹團影合照，新娘子穿上Deep V婚紗，上圍升Cup，不但大晒巨型鑽戒，更應要求2度與老公甜蜜咀嘴，羨煞旁人。問到鑽戒幾卡？她表示：「唔講喇，最緊要係心意。（想老公愈送愈大？）一隻夠喇，結婚戒指嘅意義係唯一嘛！」現場目測約有4卡。

蔡嘉欣透露今早6時便起床，由於前一晚擔心婚禮有甩漏，睡得並不踏實，故十分疲累。而新郎則透露一班姊妹十分疼錫自己，玩接新娘環節的遊戲都能讓他輕鬆過關，最難忘是食蟲及帶牙套吹蠟燭，蔡嘉欣表示：「啲遊戲我諗㗎，等啲姊妹可以輕鬆啲。（定係想錫住老公？）我覺得中等啦，食蟲已好難頂，係零食蟲。」

問婚禮上有甚麼感動位？蔡嘉欣表示：「睇見佢個樣就好感動，愛的宣言都幾感動，佢話畀晒啲錢我，講笑啫，佢係話老婆永遠是對的，求生意欲都幾高，今日都喊咗好多次。」新郎則透露註冊時，被老婆的感言感動到眼濕濕。

蔡嘉欣和老公都十分喜歡小朋友，但婚後會順其自然，並不心急生育，長輩們亦沒有催促。由於二人經常去旅行，又剛於10月去完，故暫不會去度蜜月。問是否做少奶奶？蔡嘉欣：「唔係，我都有拍片同開舖頭，婚後都會繼續做嘢！」Derek則表示一直都欣賞太太是事業型女性。

她又大讚姊妹幫到手，給予她們一百分：「佢哋今日安排得好妥當，好順利，好多謝佢哋。」問到開門利是是否特別大？Derek即表示：「係呀，佢哋好錫我，所以畀咗八千八百八十八。」至於拋花球，蔡嘉欣則自爆主動交給家姐，希望對方早日找到一生最愛。

另外，蔡嘉欣早前在陳詩欣的婚禮上高唱《老鼠愛大米》，她則會在自己婚宴上《只要和你在一起》，蔡嘉欣說：「通常人哋結婚我就會唱《老爺愛大米》，祝福一對新人好似老鼠愛大米咁相愛，自己結婚就唔可以唱，獨立唱畀大家聽。」她又指已苦練這首歌約37次，「啲姊妹極力鼓勵我搵老師學，但如果我唱到專業歌手吳若希咁就冇意思啦，要有番自己特色。」她又自嘲自己聲音會帶給賓客歡樂，：「我成日入唔到歌，又miss晒啲拍子，live band又要追住我入歌，佢哋睇得好開心嘅。」又大爆吳若希做定「蔡佳音」燈牌支持她。