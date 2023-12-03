第3代Panamera強勢登場

保時捷(Porsche)發表了全新第3代Panamera，這次的進化最大焦點，主要落在E-Hybrid車型上，不僅配上全面革新的 E-Performance 技術與引擎，更車載全新高階主動式底盤控制系統。

Panamera Turbo E-Hybrid搭載由經全面改良的4.0L V8雙渦輪增壓引擎及全新開發的電馬達的油電混合動力系統，最大馬力及扭力分別達680 PS和 930Nm。將電馬達打集成到重新設計的八前速PDK雙離合器波箱外殼中，減重5kg之餘，亦進一步改善了高溫平衡，成就更高的持續輸出功率，只需3.2秒便完0-100km/h加速，極速更達315km/h。

標準配備的全新PASM主動式懸掛調整系統，採用了可獨立壓縮和回彈的雙閥門氣壓減震器，明顯減低來自路面接縫和損傷的衝擊力，同時提高動態駕駛情況下的車身穩定性，優化了舒適性與運動性之間的平衡。若配合四輪驅動系統(選配)，能令車輛的操控得到進一步提升。此外，廠方還推出創新的 Porsche Active Ride 懸掛系統(選配)，在轉彎時會向彎心傾斜，加速時車頭會下沉，而在煞車時車尾會下沉，實現優異的俯仰和側傾支撐；停車狀態下，系統會將離地間隙提回至舒適的上落距離。