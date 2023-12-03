何廣沛自認女友多到數唔清　梁凱晴想挑戰有計謀角色

藝人何廣沛（Matthew)、梁凱晴、許俊豪、洗灝英和蘇恩磁等人今晚（3日）為無綫新劇《香港重案》拍攝「逆子弒母血案」場景，案件是由真實事件改編。

Matthew在該場景中飾演「逆子」一角，而梁凱晴則會扮演他的女朋友。Matthew自言這個案件十分兇殘，因警方至今仍未能找到兇手的殺人動機，而劇中為還原真實效果，會有大量血腥場面。而梁凱晴則指劇中的Matthew會弒母是因為二人要分手，導致他突然性情大變。問到凱晴會否害怕血腥場面？凱晴說：「都只係拍戲，唔會好驚（會唔會想繼續挑戰同類型劇？）都想，想做啲同平時性格唔一樣嘅嘢，未至於話要殺人，但都想做啲有計謀，好叻、好醒嘅角色。」

談到現實與前度分手的過程，梁凱晴直指她基本都是和平分手：「我哋係好和平分手，大家係經過溝通（因咩事分手？）都係性格不合，但我哋可以做到好朋友。」而在旁的Matthew則表示能否與前度繼續成為朋友需按情況而定：「有啲已經冇聯絡，其實我都唔記得自己有幾多個啦。」

至於工作方面，梁凱晴透露上月到內地新疆拍攝了旅遊綜藝節目，接下來仍然需要返回內地繼續拍攝：「我都係第一次去新疆（有咩要準備？）都係衣服上嘅準備，我要再返去係因為之前拍攝嘅時候有個地方突然拍唔到，因為嗰度始終係高原地方，環境太惡劣嘅關係，所以今次要準備多啲衫，嗰邊氣溫有零下。」又謂在聖誕節前要到內地做司儀的工作，而Matthew則指自己最近有到深圳拍劇，未來數月都要深圳和香港兩地走。