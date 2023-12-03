俗語有話：「一笑傾城，二笑傾國，三笑傾天下！」女人想得男士歡心，未必一定要有天使面孔同魔鬼身材，最緊要笑容親切，而今日為大家介紹嘅寫真女優七川楓，就係靠真摯燦爛嘅笑容嚟食胡！

身材冇得頂

正所謂「人無完人」，呢個世界好難搵到一啲完美無瑕嘅人，通常個樣生得靚，身材多數係平平無奇，同樣地，對波生得大，顏值又未必好標青，日本寫真女優七川楓就係好例子。今年24歲嘅楓妹，身材曲線勁誘人，上圍對J奶呈水滴形，配上纖巧水蛇腰，同埋又圓又翹嘅美尻，簡直係近乎完美，難怪被人稱為「寫真界峰不二子」！之但係，好多人覺得楓妹嘅外貌普通，直接啲講就係唔夠靚，幸好佢份人開朗樂天，成日笑瞇瞇，令大家留下唔錯嘅印象，所以喺寫真界都幾受歡迎。

獲家人鼓勵

七川楓喺2020年入行，當時藝名叫山岸楓，直至最近先改名。據楓妹憶述，當初之所以拋個身出嚟拍寫真，係受屋企影響！話說某日家人見阿妹個胸咁大，用開玩笑嘅口脗叫佢試吓做寫真偶像，結果呢句話點醒咗佢，愈諗愈覺得有道理，於是去藝能事務所自薦，果然成功入行。楓妹話自己好鍾意拍寫真，事關做呢行可以喺演出時扮演唔同角色，工作充滿新鮮感同挑戰性。不過，楓妹話自己面對嘅最大難題係講對白，唔知點解一對住鏡頭講嘢就好緊張，仲話搞到條脷打晒結添。