亞洲超星團︱冼靖峰排13成港隊之霸　挑機第一名奧利

偶像選秀節目《亞洲超星團》最新一集播出65位練習生的初舞台才藝考核，經過一輪激戰，頭五位分別是獲得248,805票的奧利、44,884票的李權哲、43,911票的譚奕天、34,505票的張勝希和31,924票的林展爍，獲得第一名的奧利比第二名的李權哲遙遙領先逾20萬票，相當誇張！

至於香港代表，獲得26,954票的冼靖峰排第13位、獲得20,570票的黃奕斌排第17位、獲得20,385票的丁子朗排第19位、名模歐陽妙芝兒子方玉亨獲19,974票排第20位、女星洪欣兒子張鎬濂則獲得14,414票排第37位。

人氣勁爆的奧利與舒灝、郝瑞然、孫瀟威和阿昕然組成HELLO WORLD，奧利甫出場即引起全場起哄，更有超星練習生直言「第一已經出現」，五子跳唱《REBORN》時，奧利站在C位又唱又跳又Rap，表現亮眼，之後奧利在個人舞台中再晒Rap功，他表演前害羞地說：「歌詞是為了舞台效果，大家不要想太多，先給大家道個歉！」他演出的歌曲《Joker》非常嗆口，歌詞包括「一旦我下場你們排位下降」、「我像一個吸鐵石能輕鬆吸走你的流量」、「那我就勸你投降」、「這樣才能讓你看到真正的偶像」，奧利表演完畢後急急再向大家耍冧。身為Rapper的C君大讚：「你17歲嗎？我想告訴你，17歲的你，比17歲的我厲害太多了。」Rain則說：「雖然我聽不懂中文，但是奧利的發音咬字能夠感覺到是挺好的，包括Flow、Groove這些都挺好的。」最終奧利獲一眾評審評定為一等星，在公布初舞台總票數時，在場所有人被奧利在「初印象星動值」獲得的228,805票嚇呆。