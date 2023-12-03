關智斌「下海」做按摩師傅　試鐘手藝值90分！

關智斌（Kenny）主理的網上節目《斌菲特訓班》，帶網民了解開設按摩店秘技，分享開設按摩店的初階班，於早幾集的節目中，堪輿學家指點要「賺女人錢、適合做按摩」，於是他坐言起行，找來女藝人妹頭開設的按摩店了解，實行乘機自肥一番。

Kenny便開宗明義跟妹頭說：「師傅話我最適合開按摩店幫人按摩，佢叫我留番啖氣唔好唱歌啦，所以就想嚟參觀一下。」妹頭便帶他參觀按摩店，Kenny亦虛心請教，如開設按摩店原因、開業成本、遇到「西客」如何應對、開按摩店的難處等等，他坦言覺得最難的是人力資源：「人力資源係好難控制，師傅流動量係可以好大。」

見Kenny認真學習，妹頭亦有問必答，更謂要試Kenny鐘：「因為按摩始終係手藝，所以要試一試你個手藝，試吓你個鐘先。」她先捉着Kenny的手看，大讚是按摩的材料：「睇吓隻手仔先，嘩！暖㗎喎！因為按摩手暖係加分，都幾好，幾大隻。幾好喎。（指住雞髀位）你呢個推油應該唔錯喎。」Kenny聽到後即信心大增：「睇嚟我真係入錯行，我真係好啱入按摩呢行。」

隨後便找來有20年按摩經驗的羅師傅為Kenny按摩讓他感受一下，雖然Kenny被按得冧冧豬，但仍不忘向師傅偷師，請教如何用力，突然他靈機一觸：「可能我開個直播揼骨，好似都係一條血路。係喎，師傅叫我搞按摩咋嘛，冇叫我一定要搞按摩店。搞按摩店好似你咁講，原來咁多濕碎嘢，以生命換生命嘅，咁我不如搞直播啦，我唔一定要開舖㗎。係喎！又係火嘅行業！」師傅按完後便輪到Kenny「實習」，妹頭及羅師傅對Kenny的手藝都十分滿意，羅師傅更給他90分兼封了「下海利是」，令Kenny十分雀躍。

對於按摩，Kenny及妹頭都認為是一個讓人放鬆的地方及事情，高私隱度絕對是重要的一環，就算遇上藝人或名人，都應該低調處理，避免尷尬情況發生。他又分享一次照腸鏡的尷尬經驗：「護士姐姐推緊我入去嘅時候，佢同我講：『我細細個睇你。』哈哈。我真係好尷尬。雖然我知人哋好專業，咁因為我唔專業吖嘛，因為我知道我一打完麻醉藥之後，佢會喺我身體裏面做啲乜嘢嘅時候，我知你點樣照腸鏡嗰個process嘅時候，我就覺得好尷尬！」