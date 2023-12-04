解封無期另覓生機！學范冰冰打國際線　Baby被嘲未夠班

傳遭內地封殺的女星楊穎（Angelababy），被指有意效法同病相憐的前輩范冰冰由內地轉攻海外，希望殺出一條生路！近日她登上韓國雜誌封面，卻遭網民揶揄「東施效顰」，難學冰冰靠外國翻身。

范冰冰於2018年捲入逃稅風波後，絕迹內地影視圈近5年，事業直插谷底！近年她疊埋心水轉打國際線，憑韓片《綠夜》重踏影壇，積極亮相國際影展及時裝周等，近日又獲邀出席《第34屆新加坡國際電影節》，事業終見起色。

另一邊廂，一直在內地人氣高企的Baby，月前疑於巴黎欣賞韓團BLACK PINK成員Lisa演出的「19禁」歌舞騷，因而傳遭內地封殺，不但所有幕前工作被煞停，連社交網亦受限制。為求一線生機，有指她有樣學樣抄冰冰舊路，轉向外國市場謀出路！

消瘦登韓國雜誌

向來甚受時尚界歡迎的Baby，近日獲邀登上韓國時尚雜誌封面，更被形容為「內地版Kim Kardashian」，她以一頭粉紅髮配西裝上陣，走迷幻前衞風，本已瘦削的她身形看來更單薄，令Fans大為心痛。對於Baby另闢出路，不少網民表示支持，亦有人踩她本身實力不及冰冰，難以憑外國平台東山再起。

至於冰冰在新加坡亦相當落力，連轉多個造型包括蝴蝶翼設計的全黑晚裝、紅色開衩閃片裙及橙色Deep V長裙，各具魅力。她受訪時首談被封殺的日子，稱過去4年的確是人生低谷，期間看清很多人，體會了人情冷暖，最後發現能救她的只有自己。她將這段低谷期當成人生的沉澱期，趁休息重整人生，花時間旅行及跟家人相處。

接戲拒再賣人情

以往一年拍幾部電影的冰冰，坦言很多時候是被迫接拍，有時是為了人情或友情，因而浪費了很多機會，現時會為自己去拍戲。

曾答應內地男星李晨求婚的冰冰又大方分享愛情觀，稱34、35歲時特別想結婚，但並非所有事情都能如願，笑言可能上天覺得給的東西太多，不會讓人那麼完美，若現時有好的愛情及機會，她會好好把握，只是結婚對她來說已沒有那麼重要。談到在《綠夜》跟韓國女星李周映有大尺度親熱戲，她指拍攝班底大多是女生，加上對導演及對手十分信任，所以未感尷尬。她又表示早於10年前已想演女同志角色，認為愛沒有性別之分，對同性之間的愛從來沒有排斥。