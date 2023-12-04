【是日通勝】

農曆十月廿二

癸卯年 癸亥月 丙申日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：掃舍、伐木、捕捉

忌：移徙、嫁娶、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、22、33

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：心態正面可帶來好運，穿淺黃色衫對你有利。

金牛座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

雙子座：長命工夫長命做，勿為了工作而賠上健康。

巨蟹座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

獅子座：善有善報，只要多幫助別人，好事自然來！

處女座：運氣好得令人羨慕，抓住時機為理想奮鬥。

天秤座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

天蠍座：趁順境時懂得自我檢討，事業才會有進步。

人馬座：財運差，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

山羊座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

水瓶座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

雙魚座：工作多阻滯，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）虎 心情差

鼠：事業與財運俱佳，付出與回報成正比。

牛：出門前悉心打扮，可令異性緣更加旺。

虎：是日沖煞，瑣事纏身，心情跌落低谷。

兔：工作不順，有小人拖後腿，務必提防。

龍：運勢強，工作表現佳，成績有目共睹。

蛇：具親和力，可改善人緣，好事自然來！

馬：與錢財的緣分淺薄，要學會開源節流。

羊：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

猴：運勢比較平穩，不會有意外之事發生。

雞：工作表現被別人寄予厚望，壓力大增。

狗：心情差，不想出門，只想在家靜一靜。

豬：身邊小人多，易惹是非，需謹慎行事。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

接納不同是一種格局

物固有所然，物固有所可，無物不然，無物不可。

萬事萬物都有其存在的價值和依據，沒有甚麼是不該存在的。物有不同物，人有不同人。所謂：「同人唔同命。」層次愈高的人，愈懂得接納不同、理解不同。有很多人和你所想的不一樣，亦有很多人的言行跟你的想法背道而馳，但是他不一定是錯。

正如俗語有云「一生都是命，半點不由人，落地哭三聲，好醜命生成。」以上所論述的，一一可從我們的出生年月日時推斷出來。古語云：「金無足赤，人無完人。」

其實坊間還有一些俗語很有道理，隨意一句「天無絕人之路」，真的，就算測出有些劫難是命中注定，我們便坐以待斃嗎？以前好多病要等死，今天有很多新藥，很多所謂宿命都可以改變，只要你肯走出去尋找，命運便得到轉變。

自古有云：「齊家治國平天下。」縱然你有億萬家財，又有名氣，但全家人互不信任和溝通，又常常出賣妻子，當妻子是交易，當養兒是交代。這是圓滿的家嗎？當然得不到天下人的肯定，所做的事最後無疾而終。這是真實例子。

明年將踏入九運，跟我們有甚麼關係？是否為九運布好了陣就無災無難？只要你能改心，好運便跟着你走。