廣咩｜陳茵媺怕「柯個」？鍾柔美驚「扭擰」

做人最忌奄尖麻煩，做事就最怕「柯個」及「扭擰」。不知道今集挑戰嘉賓陳茵媺（Aimee）和鍾柔美（Yumi），又怕不怕「柯個」和「扭擰」的正字呢？

以下哪個字詞是「柯個」的正字 ？

A. 呵嗰

B. 娿哿

C. 軻舸

陳茵媺：「我猜是A（呵嗰），因為它有個『呵』字，不知『柯個』是否也是這樣。」好可惜啊Aimee，正確答案是B（娿哿）才對呢。陳：「我又答錯了，哈哈哈。」

至於鍾柔美，我們就考考她，可否知道「忸怩」是哪個廣東話字詞口語的正字？鍾柔美：「糟糕，我真的不懂讀。讀錯你們不要取笑我喎！咩咩咩你……讀『丑你』？我不知啊，沒見過這些字，可開估嗎？」當然可以，答案就是「扭擰」啊。

相信兩位嘉賓都盡了力，畢竟這兩個字詞頗艱深，不如讓我們星級主持黃宇詩，為大家詳細講解吧。黃宇詩：「廣東話『柯個』正字，其實是這樣寫『娿哿』。在北宋《廣韵》中有這樣寫『媕娿，不決也。』有猶豫不決的意思。」另外在西漢《揚子．太玄經》中原來也有記載「男子折笲，婦人易哿。」黃宇詩解釋，這個「哿」字是指巧言如流，所以娿哿二字加起來，就有猶豫不決、又多說話的意思，試想像這樣有令人多煩厭？

此外黃宇詩話廣東話「扭擰」的正字，應該這樣寫「忸怩」才正確，在《尚書．夏書．五子之歌》中有這樣寫「鬱陶乎予心，顏厚有忸怩。」意指忸怩的人，心思鬱悶，面容帶點慚愧，內心都是不暢通的。

黃宇詩：「男人經常怪責女人娿哿，其實男人做事，又不忸怩嗎？娿哿和忸怩的人，通常都不受歡迎，我還是比較喜歡率直爽快的人。」大家也深感認同吧。