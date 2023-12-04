麥哥利公開兒子容貌被指似足老竇　影迷提議兒子接拍《寶貝智多星》第4集

90年代憑《寶貝智多星》（Home Alone）創出票房神話的美國男星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）日前於荷里活星光大道「打星星」留名，他更首次帶兩名兒子一同出席典禮，其中兩歲的大仔Dakota的長相更被指與父親童年時非常相似。

由於麥哥利的另一半Brenda Song是中泰混血兒，因此兩子擁有中美泰血統，而大仔Dakota天生一副「明星相」，除了梳了一個潮爆的「雞冠頭」之外，嘴嘟嘟樣子好趣緻，生得似足童年時期的麥哥利。兒子容貌曝光後，立即引來大批網民談論，其中有網民推薦Dakota多個少少後可以接父棒拍《寶貝智多星》第4集或重拍。

《寶》1990年上映時大受歡迎，全球票房勁收4.8億美元（約37.5億港元），之後麥哥利再演續集《寶貝智多星續集玩轉紐約》（Home Alone 2 Lost in New York）同樣大受歡迎，電影公司多年後玩主角再添食開拍第3集《寶貝智多星之智擒四大癲王》（Home Alone 3），只可惜票房口碑差強人意，2021年Disney+重啟開拍《寶貝智多星再玩過》（Home Sweet Home Alone）。