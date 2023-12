麥哥利公開兒子容貌被指似足老竇　影迷提議兒子接拍《寶貝智多星》第4集

90年代憑《寶貝智多星》(Home Alone)創出票房神話的美國男星麥哥利高堅(Macaulay Culkin)日前於荷里活星光大道「打星星」留名,他更首次帶兩名兒子一同出席典禮,其中兩歲的大仔Dakota的長相更被指與父親童年時非常相似。

由於麥哥利的另一半Brenda Song是中泰混血兒,因此兩子擁有中美泰血統,而大仔Dakota天生一副「明星相」,除了梳了一個潮爆的「雞冠頭」之外,嘴嘟嘟樣子好趣緻,生得似足童年時期的麥哥利。兒子容貌曝光後,立即引來大批網民談論,其中有網民推薦Dakota多個少少後可以接父棒拍《寶貝智多星》第4集或重拍。

《寶》1990年上映時大受歡迎,全球票房勁收4.8億美元(約37.5億港元),之後麥哥利再演續集《寶貝智多星續集玩轉紐約》(Home Alone 2 Lost in New York)同樣大受歡迎,電影公司多年後玩主角再添食開拍第3集《寶貝智多星之智擒四大癲王》(Home Alone 3),只可惜票房口碑差強人意,2021年Disney+重啟開拍《寶貝智多星再玩過》(Home Sweet Home Alone)。