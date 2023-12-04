天氣愈來愈凍，男女老幼都會容易頭痛不適，此期間到脊醫診所求助的人士亦會增加；上班族於清晨出門，日落後回家，出入均是氣溫最低的時間，冷風一吹不禁縮起雙肩，即使長者全日留家，坐在暖風機前縮作一團，或躲入被窩，低溫下都會容易出現頭痛等毛病，脊醫王俊華指出，這與血管收縮，不良姿勢有關。

血管收縮身體自然反應

為了防止體溫下跌，身體啟動自然保護機制，血管會收縮起來，可是，這時候血液濃度及凝結能力亦會增加，導致血液循環不佳，於是乎長者容易引發心血管疾病；此外，低溫下肌肉收縮，增加了關節壓力，身體便會出現痛症，這情況不分年齡都有機會患上，所以任何人都必須注意保暖。

頸肌肉纖維化衝擊波消除

有位四十歲女患者，是辦公室上班族一樣，工作需要長期對住電腦，平常也經常低頭使用手機，近年不時感頭痛頸痛，她會吃止痛藥處理沒有求醫。近期天氣轉冷，上下班的時候常常凍得縮頭縮頸，某天醒來發覺頸痛變得僵直，頭部不能轉左轉右，頭痛得厲害馬上求醫。

檢查證實她有頸關節功能性問題，X光片顯示，頸椎弧度變直，第六及七節壓迫到周圍的神經線，頸附近的肌肉組織有鈣化及纖維化現象。治療上，需針對纖維化位置使用衝擊波，並以超聲波幫助消炎止痛，配合手法矯正頸椎，幫助放鬆繃緊的肌肉；目前，她的頸痛已消除，因為頸部不適引發的頭痛亦已消失，不過，弧度變直的頸椎，需要定期覆診觀察情況。

不宜縮頸動作適時保水

脊醫王俊華表示，像她頸肌肉出現問題的個案，近月屢見不鮮，提醒市民即使天氣寒冷，亦不宜經常維持縮頸縮肩的動作，以免令已收縮的肌肉變得更加繃緊，增加脊椎關節拉扯受傷的機會。當然，最重要是足夠保暖，還要注意補充適當水分，因身體水分不足會使椎間盤缺水，影響關節正常運作。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家