金球獎提名預測！《Barbie》預計掃最多提名　瑪歌成影后大熱？

《第81屆金球獎》即將於香港時間下年1月8日早上舉行，而提名名單於香港時間下周一（11日）晚上公布。外國傳媒急不及待預測電影組別各組的獎項提名。

劇情組走勢

最佳電影方面，傳媒就睇中兩部名人傳記片《大師級愛情》（Maestro）和《奧本海默》（Oppenheimer），兩片將好大機會爭奪最佳電影，此外，馬田史高西斯（Martin Scorsese）的《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）和韓裔新導演Celine Song執導的《從前的我們》（Past Lives）都被睇好有機入圍爭最佳電影。至於影帝影后方面，於《大》飾演大音樂家的畢利谷巴（Bradley Cooper）極有機會與《奧》的施安利梅菲（Cillian Murphy）爭影帝，而里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦被睇好憑《花》獲最佳男主角提名，對上一次里奧仔獲《金球獎》影帝提名是2022年的《千萬別抬頭》（Don't Look Up）。

最佳女主角方面，於《花月殺手》中搶盡鏡頭的新星Lily Gladstone被睇好獲影后提名「越級挑戰」與《大》的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）和兩大影后《May December》的妮妲莉寶文（Natalie Portman）與《泳不放棄》的安納貝寧（Annette Bening）等爭獎。

歌舞／喜劇組最佳電影走勢

歌舞／喜劇組提名方面，絕對是賣座電影《Barbie芭比》（Barbie）的世界！最佳電影提名絕對是「冇懸念」，而於片中演活「Barbie」的澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）亦極有機會獲最佳女主角提名，與《Poor Things》的金像影后愛瑪史東（Emma Stone）、《小魚仙》（The Little Mermaid）的Halle Bailey等女星爭獎。至於「Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）亦好有機會爭最佳男配角。此外，影片亦誓必獲今屆新增的電影票房成就獎提名，