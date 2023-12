金球獎提名預測！《Barbie》預計掃最多提名　瑪歌成影后大熱？

《第81屆金球獎》即將於香港時間下年1月8日早上舉行,而提名名單於香港時間下周一(11日)晚上公布。外國傳媒急不及待預測電影組別各組的獎項提名。

劇情組走勢

最佳電影方面,傳媒就睇中兩部名人傳記片《大師級愛情》(Maestro)和《奧本海默》(Oppenheimer),兩片將好大機會爭奪最佳電影,此外,馬田史高西斯(Martin Scorsese)的《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)和韓裔新導演Celine Song執導的《從前的我們》(Past Lives)都被睇好有機入圍爭最佳電影。至於影帝影后方面,於《大》飾演大音樂家的畢利谷巴(Bradley Cooper)極有機會與《奧》的施安利梅菲(Cillian Murphy)爭影帝,而里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)亦被睇好憑《花》獲最佳男主角提名,對上一次里奧仔獲《金球獎》影帝提名是2022年的《千萬別抬頭》(Don't Look Up)。

最佳女主角方面,於《花月殺手》中搶盡鏡頭的新星Lily Gladstone被睇好獲影后提名「越級挑戰」與《大》的嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)和兩大影后《May December》的妮妲莉寶文(Natalie Portman)與《泳不放棄》的安納貝寧(Annette Bening)等爭獎。

歌舞/喜劇組最佳電影走勢

歌舞/喜劇組提名方面,絕對是賣座電影《Barbie芭比》(Barbie)的世界!最佳電影提名絕對是「冇懸念」,而於片中演活「Barbie」的澳洲女星瑪歌羅比(Margot Robbie)亦極有機會獲最佳女主角提名,與《Poor Things》的金像影后愛瑪史東(Emma Stone)、《小魚仙》(The Little Mermaid)的Halle Bailey等女星爭獎。至於「Ken」賴恩高斯寧(Ryan Gosling)亦好有機會爭最佳男配角。此外,影片亦誓必獲今屆新增的電影票房成就獎提名,