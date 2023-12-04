聖誕月曆　邊食邊倒數有氣氛

每逢過節，都需要有滿滿的儀式感。來到聖誕節，除了計劃聖誕大餐或活動，想增加期待感覺，一個聖誕倒數月曆幫到你，精緻外形啱打卡，內裏還有美味的朱古力、糖果和餅乾等小食，邊食邊倒數，時間好快過。

甜美朱古力

朱古力永遠能令人保持心情愉快，Venchi今年和美國藝術家Andrew Bannecker合作推出聖誕限量系列，聖誕倒數朱古力日曆木禮盒以綵帶、綵燈和雪花等裝飾，盒子還可循環再用。聖誕驚喜倒數朱古力日曆禮盒以書本作設計，2款日曆內有25款不同口味的朱古力，每日一粒最開心。另外，品牌亦推出朱古力Panettone，入口有卡拉布里亞橙皮和可可粒的味道，還有各式各樣的禮盒和禮籃，12月還有經典蒙布朗意式雪糕，品牌和LIFETASTIC合作，選用黑朱古力、白朱古力及牛奶朱古力人饌，推出75%特濃朱古力黑森林蛋糕及三重朱古力慕絲蛋糕，血拼完再來一杯雪糕或蛋糕，滋味滿分。

華麗行李箱

聖誕佳節也是去旅行的好時機，甜品店Pâtisserie Jane以Bon Voyage為主題，打造華麗行季箱倒數日曆，日曆由12月19日開始計時，內有7款甜點，包括丹麥曲奇、法式朱古力球、英式紅茶曲奇、比利時朱古力、日式抹茶朱古力脆球、意大利脆餅和薑餅人曲奇，為你帶來難忘之旅。另外，品牌亦推出冬甩禮盒、自選禮盒、朱古力球禮盒和不同的套餐，再加上伯爵茶芝士聖誕樹蛋糕、比利時朱古力甜品塔和蛋白霜甜品塔等，讓你甜蜜過節。

造型吸睛

一個立體而又有特別設計的日曆，盡顯品味。Lady M推出的歡迎聖誕數月曆，一打開有不同形狀的小盒子，內裏有Lady Bon Bon系列的糖果和脆卷，再加1款聖誕訂製裝飾品，讓你倍感驚喜，12月3前選購會有早鳥價。應節的歡迎聖誕四色脆卷禮盒有雲呢拿、朱古力榛子、伯爵茶和抹茶口味。同時間，品牌推出限定的海鹽焦糖千層蛋糕，朱古力薄班戟配有機海鹽製作的海鹽焦糖忌廉，表面有焦糖醬和可可粒，鹹中帶甜。

可愛小狗

聖誕象徵代表，離不開聖誕老人、聖誕樹和禮物等圖案，尖沙咀Fortnum & Mason今年以茶具和茶罐打造出一片迷人的節日景色，現時至12月23日會舉辦聖誕故事見面會，到時會有聖誕老人出場，想參加請提前預約。為了讓大家熱切期待聖誕，品牌推出多款倒數日曆。音樂倒數日曆會響起《Jingle Bell》或《Silent Night》等經典聖誕歌曲，全新推出的Dog Advent Calendar，表面印有不同品種的毛孩，狗狗配上主題裝扮，最是吸引。另一款新出的聖誕樹倒數月曆，以傳統杉樹作主角，配山茶花茶壺和禮物籃圖案，極具氣氛。其也還有加干邑牛油的St James Christmas Pudding、手製朱古力薑餅人、各式茶湯和氣泡茶等。現時至12月26日，，品牌於中環開設期間限定店，購物更方便。與此同時餐廳亦推出主題下午茶和聖誕限定套餐，供應紅菜頭氈酒醃三文魚、法式蘿蔔高湯鯛魚及和牛威靈頓等美食，配精選聖誕雞尾酒，氣氛更佳。

香甜糖果

美味的糖果，對小朋友來講真好吸引。Sugarfina今年就有聖誕老人糖果屋倒數日曆，柔和藍色小屋有聖誕老人和你過節，禮物盒內是不同口味的糖果，色彩繽紛好吸睛。香港限定的Hello! Hong Kong天星小輪糖果禮盒，這款特別版會有2款自選糖果，懷舊又有代表性。現時至12月10日會有不同優惠，購買指定聖誕系列糖果禮盒，會有不同的折扣，選購指定聖誕系列糖果禮盒，買三送一，購物滿HK$300，可免費獲贈指定糖果小盒1盒。

多款選擇

每個人的口味和喜好都各有不同，有得揀先最好。Marks & Spencer今年有多款倒數日曆選手。可愛的有Percy Pig小豬、Spencer Bear和小狗造型牛奶朱古力選擇，美味的朱古力味爆谷和得意的「威利在哪裏」朱古力聖誕倒數日曆有捧場客，「公平貿易」咖啡粉囊聖誕倒數日曆內有24種以阿拉比卡和羅布斯塔咖啡豆烘焙磨製的咖啡膠囊，有雲呢拿、榛子和意式風味的，讓你醒神過日。由現時至12月25日，選購2個或以上倒數日曆，會有8折優惠。除此之外，品牌亦推出聖誕閃爍亮燈禮罐系列和限定美食禮盒系列，同樣有不同的優惠，選擇可以話相當多。

醒神咖啡

講到提神恩物，咖啡肯定是其中之一。星巴克在這個聖誕推出不同系列，聖誕驚喜倒數日曆「12 Cups of Cheers」內含有12日的驚喜，內有經典咖啡豆、禮券、飲品券和倒數日曆限定的小型裝飾杯。全新聖誕現金禮券內有10張現金券、1張中杯裝手調飲品券和1張手調飲品買一送一優惠券。品牌的聖誕經典飲品有子蒙布朗燕麥奶咖啡、栗子蒙布朗燕麥奶星冰樂、拖肥果仁脆趣鮮奶咖啡、拖肥果仁脆趣星冰樂、薑汁鲜奶咖啡及薑汁鲜奶星冰樂，再加上聖誕薄荷朱古力咖啡和聖誕薄荷朱古力星冰樂，變奏版拖肥果仁脆趣冷萃咖啡和拖肥果仁脆趣氮氣冷萃咖啡，配限定的紅絲絨碎朱古力鬆餅、肉桂脆脆牛角包等美食和甜點，感覺剛好。