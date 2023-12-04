劉詩詩獲撐夫婦合體有價有市　「老公」卻非吳奇隆

內地女星劉詩詩同台灣藝人吳奇隆嘅8年「父女婚姻」忽傳去年已離婚，更講到係分割緊財產，恰巧吳奇隆尋日（3日）於節目上談及「誰是最後可以留在你身邊的」、「刻意減少表演工作，花時間陪小朋友」等語引發聯想，今日（4日）即升上熱搜。

偏偏呢個時候，劉詩詩時隔6年再拍嘅古裝復仇劇《一念關山》播出，劇中霸氣強吻內地上位小生劉宇寧，相比吳奇隆，劉宇寧同劉詩詩組姐弟CP被網友一致睇好。今日劉詩詩出席《一念關山》直播活動，身穿皮褸、短裙配長靴，畫上烈焰紅唇妝，狀態索到爆，同身高1米89、同樣全黑情侶look嘅劉宇寧企埋，兩人喺電梯內對視一笑令網支尖叫聲四起，更有網友讚嘆「劉詩詩和劉宇寧這身高差氛圍感好棒呀」、「我真的好磕他們倆，對不起吳奇隆，我喜歡雙A夫婦」，二人多個CP相關話題都先後被推上熱搜，更有好多粉絲已經公開要求二人再次組C拍新劇，明顯有價有市，大受歡迎。

同時有網友又發現，《一》中另一26歲小鮮肉常華森，佢早前就被劉詩詩戲言話如果《一》熱度破萬，就要晒肌同大家分享，而佢今日亦即時晒出爆肌照，即被網友稱劉詩詩迷到劇中多位男神頭暈暈。